Пари Сен-Жермен и Бавария поборются с Ювентусом за хавбека Челси

Полузащитник лондонского "Челси" Жоржиньо может покинуть клуб летом – об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своем Твиттере.

Maurizio #Sarri’s first choice is always #Jorginho as a regista. #Chelsea would not to sell him (also #BayernMunchen and #PSG have asked info), but #Juventus could offer Miralem #Pjanic in a swap with #Blues. Talks ongoing. #transfers #CFC