Пари Сен-Жермен и Бавария поборются с Ювентусом за хавбека Челси

Полузащитник лондонского "Челси" Жоржиньо может покинуть клуб летом – об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своем Твиттере.

По информации источника, в трансфере игрока заинтересован лично тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри. Также прощупывают почву мюнхенская "Бавария" и "Пари Сен-Жермен". В то же время, "Челси" не намерен продавать игрока, но у "Старой синьоры" есть один козырь в рукаве – готовность включить в сделку Миралема Пьянича. Переговоры продолжаются.

Контракт Жоржиньо с "синими" рассчитан до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне полузащитник забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи в 37 поединках во всех турнирах на клубном уровне.