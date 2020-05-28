Заинтересован не только Клопп: Вернер подходит под стандарты Сульшера, МЮ поборется за Тимо

Английский "Манчестер Юнайтед" также заинтересован в приобретении нападающего "Ред Булл Лейпциг" Тимо Вернера – об этом сообщает ESPN в своем новом выпуске традиционной рубрики "Тетрадь инсайдера".

Несмотря на тот факт, что, скорее всего, немец выберет "Ливерпуль", главный тренер "МЮ" Оле Гуннар Сульшер сохраняет интерес к персоне Вернера. 24-летний исполнитель подходит под все стандарты норвежского наставника "красных дьяволов".

Также источник отмечает, что "манкунианцам" может помешать завышенный ценник игрока – особенно в условиях кризиса на фоне пандемии. Тем не менее, Сульшер все равно получит средства на новых футболистов.

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В текущем сезоне Тимо сыграл "быков" 38 матчей во всех турнирах (30 голов).