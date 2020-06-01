Обамеянг получил предложение от Арсенала

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг может остаться в "Арсенале".

Клуб обратился с предложением к 30-летнему игроку о продлении контракта, информирует L'Équipe.

Детали нового соглашения не известны. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2021 года.

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Ранее речь шла об интересе к Обамеянгу со стороны "Интера", "Барселоны" и "Челси".

В 26 матчах АПЛ в этом сезоне форвард забил 17 голов и сделал 2 результативные пасы.