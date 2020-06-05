Хавертца в Мадриде не будет? Байер отклонил многомиллионное предложение Реала
"Нужно больше золота"
Леверкузенский "Байер" отклонил запрос мадридского "Реала" по поводу трансфера полузащитника Кая Хавертца. Издание Bild сообщает, что "сливочные" были готовы заплатить за 20-летнего хавбека 80 миллионов евро.
В то же время, "фармацевты" требуют 100 миллионов. По информации источника, в летнее трансферное окно юный немецкий талант точно сменит клуб, но теперь далеко не факт, что это будет именно мадридский гранд.
Ранее мы сообщали об интересе к Хавертцу со стороны "Челси" и "Баварии" – свое мнение по поводу потенциального переезда Кая в Мюнхен высказывал экс-полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Bild
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...