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Хавертца в Мадриде не будет? Байер отклонил многомиллионное предложение Реала

Трансферы
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"Нужно больше золота"

Хавертца в Мадриде не будет? Байер отклонил многомиллионное предложение Реала
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Леверкузенский "Байер" отклонил запрос мадридского "Реала" по поводу трансфера полузащитника Кая Хавертца. Издание Bild сообщает, что "сливочные" были готовы заплатить за 20-летнего хавбека 80 миллионов евро.

В то же время, "фармацевты" требуют 100 миллионов. По информации источника, в летнее трансферное окно юный немецкий талант точно сменит клуб, но теперь далеко не факт, что это будет именно мадридский гранд.

Ранее мы сообщали об интересе к Хавертцу со стороны "Челси" и "Баварии" – свое мнение по поводу потенциального переезда Кая в Мюнхен высказывал экс-полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак.

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В статье: Реал (Мадрид) Байер (Леверкузен) Кай Хавертц
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