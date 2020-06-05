Хавертца в Мадриде не будет? Байер отклонил многомиллионное предложение Реала

Леверкузенский "Байер" отклонил запрос мадридского "Реала" по поводу трансфера полузащитника Кая Хавертца. Издание Bild сообщает, что "сливочные" были готовы заплатить за 20-летнего хавбека 80 миллионов евро.

В то же время, "фармацевты" требуют 100 миллионов. По информации источника, в летнее трансферное окно юный немецкий талант точно сменит клуб, но теперь далеко не факт, что это будет именно мадридский гранд.

Ранее мы сообщали об интересе к Хавертцу со стороны "Челси" и "Баварии" – свое мнение по поводу потенциального переезда Кая в Мюнхен высказывал экс-полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак.