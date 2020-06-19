На деньги от продажи 6 игроков Ливерпуль подпишет двух новичков
Клопп понравились "волки"
На средства от продажи 6 игроков своей команды «мерсисайдцы» хотят подписать хавбеков португальца Рубена Невеш и испанца Адаму Траоре.
Оба выступают в "Вулверхэмптоне", сообщает Sun.
Накануне стало известно, что "Ливерпуль" готов расстаться Кейтой, Шакири, Ориги, Ловреном, Груичем и Лалланой.
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