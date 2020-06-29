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Экс-голкипер Ливерпуля: Если Мбаппе приедет на Энфилд, то ему придется доказать свою значимость

Трансферы
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У Клоппа все четко

Экс-голкипер Ливерпуля: Если Мбаппе приедет на Энфилд, то ему придется доказать свою значимость
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Бывший вратарь английского "Ливерпуля" Брюс Гроббелар прокомментировал возможный переход нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе. Цитирует 62-летнего Брюса Goal.com. Отметим, что Гроббелар защищал ворота "красных" с 1980 года по 1994-й.

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"Если Мбаппе приедет на "Энфилд", то ему придется доказать свою значимость. Мы не знаем, какими будут обстоятельства – все зависит от Юргена Клоппа. Но, могу сказать точно, кто бы ни перешел в "Ливерпуль", ему придется прогрессировать".

"Сейчас каждый хочет присоединиться к мерсисайдцам, мы – чемпионы АПЛ. Любой, кто не хочет, должен обратиться к врачу, потому что это лучшая команда на несколько лет вперед".

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Брюс Гроббелар Килиан Мбаппе
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Источник:
Goal.com

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