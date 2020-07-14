Не оставляя попыток: Реал уверен, что Мбаппе не продлит контракт с Пари Сен-Жермен

Руководство мадридского "Реала" продолжает интересоваться возможностью осуществить покупку форварда французского "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе. По информации испанского издания Marca, "меренги" намерены подписать француза уже в следующем году, а не дожидаться 2022-го, как писалось ранее.

Боссы "королевского клуба" уверены, что 21-летний французский исполнитель откажет парижанам в продлении трудового договора. Таким образом, "сливочные" считают, что сумеют договориться с Килианом о переходе, как в свое время с Тибо Куртуа и Эденом Азаром.

Отметим, что текущий контракт Мбаппе с "ПСЖ" истекает в 2022 году.