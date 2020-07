Новый немецкий инсайдер? Лерой Сане похвалил Челси за трансфер Кая Хавертца

Новичок мюнхенской "Баварии" Лерой Сане, по сути, отметил, что переход его партнера по национальной сборной Германии Кая Хавертца из "Байера" в "Челси" – уже решенный вопрос.

Leroy Sané - “It’s good for Chelsea that they’ve signed two top German talents in Timo Werner and Kai Havertz.” It’s happening. pic.twitter.com/ryYPnSJKju

Напомним, ранее The Athletic сообщал, что юный атакующий полузащитник "фармацевтов" переедет в Лондон за 80 миллионов евро. Итальянский журналист Николо Скира уже сообщил об окладе Хавертца в новом клубе (8 миллионов евро в год) и длительности контракта (5 лет).

Kai #Havertz has asked #BayerLeverkusen to be sold this #transfers-window. He wants to join #Chelsea. Total agreement between his agent and Marina Granovskaia. Agreed personal terms for a contract until 2025 (€8M+add-ons/year). Now #CFC working to finalize the deal with BLev