Манчестер Юнайтед может прекратить любые переговоры по трансферу Санчо – стала известна причина

Трансфер вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед" может сорваться. По информации издания The Telegraph и портала Goal.com, "красные дьяволы" не желают идти на условия "шмелей" и даже угрожают выйти из переговоров.

"Боруссия" не снижает первоначальную цену – 120 миллионов евро. Сумма не устраивает боссов манкунианцев в условиях текущей финансовой ситуации после пандемии коронавируса.

Также известно, что "Манчестер Юнайтед" до сих пор не смог договориться с 20-летним англичанином по поводу личного контракта. Тем не менее, Санчо остается главной трансферной целью "дьяволов".