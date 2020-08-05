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Манчестер Юнайтед может прекратить любые переговоры по трансферу Санчо – стала известна причина

Трансферы
(2 голосов)

"Шмели" просят слишком много?

Манчестер Юнайтед может прекратить любые переговоры по трансферу Санчо – стала известна причина
Новина українською

Трансфер вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед" может сорваться. По информации издания The Telegraph и портала Goal.com, "красные дьяволы" не желают идти на условия "шмелей" и даже угрожают выйти из переговоров.

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"Боруссия" не снижает первоначальную цену – 120 миллионов евро. Сумма не устраивает боссов манкунианцев в условиях текущей финансовой ситуации после пандемии коронавируса.

Также известно, что "Манчестер Юнайтед" до сих пор не смог договориться с 20-летним англичанином по поводу личного контракта. Тем не менее, Санчо остается главной трансферной целью "дьяволов".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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Источник:
Goal.com

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