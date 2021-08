Лукаку приземлился в Лондоне – видео

В сети появилось видео на котором видно, как Ромело Лукаку выходит из самолета. Он прилетел в Лондон чтобы завершить трансфер в “Челси”.

В подлинности видео заверил Фабрицио Романо в своём твиттере. Вероятно, скоро стоит ждать официального объявления от клуба.

Romelu Lukaku has just landed at Biggin Hill airport some minutes ago. This video is real and confirmed, Romelu is now in London to complete his move to Chelsea. ???????? #CFC



