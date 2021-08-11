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Лукаку приземлился в Лондоне – видео

Трансферы
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До представления считанные часы

Лукаку приземлился в Лондоне – видео

Фото: football-italia.net / Автор: неизвестен

Новина українською

В сети появилось видео на котором видно, как Ромело Лукаку выходит из самолета. Он прилетел в Лондон чтобы завершить трансфер в “Челси”.

В подлинности видео заверил Фабрицио Романо в своём твиттере. Вероятно, скоро стоит ждать официального объявления от клуба.

Напомним, что Ромело перейдет в “Челси” за рекордные для "синих" 115 миллионов евро. Этот трансфер также запустил цепочку переходов в Серии А.

Прилет бельгийца ожидался ещё вчера, но сутки он провел в Монако, где улаживал последние детали трансфера.

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В прошлом сезоне Лукаку провел за "Интер" 44 игры, забил 30 мячей и отдал десять голевых передач.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Челси (Лондон)
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