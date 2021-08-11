Лукаку приземлился в Лондоне – видео

В сети появилось видео на котором видно, как Ромело Лукаку выходит из самолета. Он прилетел в Лондон чтобы завершить трансфер в “Челси”.

В подлинности видео заверил Фабрицио Романо в своём твиттере. Вероятно, скоро стоит ждать официального объявления от клуба.

Romelu Lukaku has just landed at Biggin Hill airport some minutes ago. This video is real and confirmed, Romelu is now in London to complete his move to Chelsea. ???????? #CFC



???????????? [chelseapulse] pic.twitter.com/ZkofTTrT3y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2021

Напомним, что Ромело перейдет в “Челси” за рекордные для "синих" 115 миллионов евро. Этот трансфер также запустил цепочку переходов в Серии А.

Прилет бельгийца ожидался ещё вчера, но сутки он провел в Монако, где улаживал последние детали трансфера.

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В прошлом сезоне Лукаку провел за "Интер" 44 игры, забил 30 мячей и отдал десять голевых передач.