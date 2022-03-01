FIFPro просит ФИФА разрешить легионерам из рпл разорвать контракты со своими клубами

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов обратилась в ФИФА с идеей корректировки трансферных правил в россии: чтобы иностранные игроки кафирских команд могли бы свободно и без обязательств расторгнуть свои трудовые договоры с клубами.

По состоянию на сейчас в россии выступает около 200 иностранцев, 133 из них – в высшем дивизионе. Если ФИФА согласится на просьбу FIFPro, то игроки смогут уходить бесплатно.

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24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.