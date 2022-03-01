УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. FIFPro просит ФИФА разрешить легионерам из рпл разорвать контракты со своими клубами
В тренде

FIFPro просит ФИФА разрешить легионерам из рпл разорвать контракты со своими клубами

Трансферы
(2 голосов)

Дальше – больше

FIFPro просит ФИФА разрешить легионерам из рпл разорвать контракты со своими клубами

FIFPro

Новина українською

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов обратилась в ФИФА с идеей корректировки трансферных правил в россии: чтобы иностранные игроки кафирских команд могли бы свободно и без обязательств расторгнуть свои трудовые договоры с клубами.

По состоянию на сейчас в россии выступает около 200 иностранцев, 133 из них – в высшем дивизионе. Если ФИФА согласится на просьбу FIFPro, то игроки смогут уходить бесплатно.

Читайте такжеСбросил на украинскую землю российское удобрение. Призрак Киева сбил уже 15 самолетов агрессора

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: РПЛ FIFPro
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
espn.nl

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...