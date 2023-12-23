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Ман Сити хочет перехватить аргентинского таланта у Барселоны

Трансферы

Готовы дать деньги уже сейчас

Ман Сити хочет перехватить аргентинского таланта у Барселоны

Фото - Getty Images

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"Барселона" продолжает следить за 17-летним талантом Клаудио Эчеверри из "Ривер Плейта". "Каталонцы" стремятся подписать аргентинского полузащитника летом 2024-го года.

По сообщениям журналиста Джанлуиджи Лонгари, на пути у испанцев возник "Манчестер Сити", который хочет оформить трансфер за 25 миллионов евро уже вскоре.

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Контракт Эчеверри с "Ривер Плейтом" рассчитан до 31 декабря 2024-го года. "Барселона", в отличие от англичан, не готова сейчас платить такие деньги за 17-летнего игрока. Однако, сам Клаудио, хочет присоединиться именно к "блаугранас".

Эчеверри провел замечательный чемпионат мира U17 с Аргентиной, где в 7-и матчах забил 5 голов и отдал 2 ассиста. В Чемпионате Южной Америки он тоже был на высоте - 8 игр, 5 голов и 3 результативные передачи.

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Барселона Манчестер Сити Ривер Плейт
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Источник:
Gianluigi Longari
Опубликовал: Виктор Иванчук
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