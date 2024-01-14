Севилья возьмет в аренду молодого полузащитника МЮ. Сделка почти завершена

20-летний полузащитник "Манчстер Юнайтед" Ганнибал Межбри скоро присоединится к "Севилье". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что будет оформлено соглашение об аренде с возможностью выкупа. Медицинский осмотр пройдет на следующей неделе. Фабрицио пишет, что "Севилья" хотела подписать Ганнибала еще прошлым летом, но тогда трансфер не состоялся.

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В текущем сезоне Межбри имеет в активе 10 матчей за "Манчестер Юнайтед", в которых он преимущественно выходил на замену. Кстати, именно в этом сезоне игрок забил свой дебютный гол за "красных дьяволов".

