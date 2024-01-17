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Официально: Рафаэль Борре присоединился к бразильскому клубу

Трансферы

Контракт будет действовать до декабря 2028 года

Официально: Рафаэль Борре присоединился к бразильскому клубу

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Бразильский "Интернасьонал" подписал нападающего Рафаэля Борре.

Контракт будет действовать до декабря 2028 года. Клуб сообщает, что трансфер спортсмена состоится до 10.07.2024 года после выполнения некоторых условий.

В 2021 году он перешел в немецкий "Айнтрахт". В своем первом сезоне форвард провел 45 матчей, забил 12 голов и отдал 8 ассистов.

Борре в Бундеслиге забил 4 гола в 14 матчах в этом сезоне.

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Источник:
internacional
Опубликовал: Екатерина Власова
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