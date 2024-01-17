Официально: Рафаэль Борре присоединился к бразильскому клубу
Контракт будет действовать до декабря 2028 года
Бразильский "Интернасьонал" подписал нападающего Рафаэля Борре.
Контракт будет действовать до декабря 2028 года. Клуб сообщает, что трансфер спортсмена состоится до 10.07.2024 года после выполнения некоторых условий.
В 2021 году он перешел в немецкий "Айнтрахт". В своем первом сезоне форвард провел 45 матчей, забил 12 голов и отдал 8 ассистов.
Борре в Бундеслиге забил 4 гола в 14 матчах в этом сезоне.
ℹ️???? @RafaelBorre_ verlässt Eintracht Frankfurt und wechselt spätestens im Sommer zum brasilianischen Erstligisten Internacional Porto Alegre SC.— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 17, 2024
Danke für deinen Einsatz im Adlertrikot, Máquina!
Alles Gude in Brasilien ????????#SGE
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