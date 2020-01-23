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Лукаш Подольски продолжит карьеру в турецком чемпионате

Турция
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На этот раз официально

Лукаш Подольски продолжит карьеру в турецком чемпионате
UA-Футбол
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Турецкий "Антальяспор" официально объявил о трансфере экс-форварда сборной Германии Лукаша Подольски.

Немецкий игрок перешел в новый клуб на правах свободного агента, так как совсем недавно истекло его соглашение с "Виссел Кобе". Контракт с турецкой командой расчитан на полтора года.

Ранее Лукаш уже играл в турецкой лиге, два сезона защищая цвета "Галатасарая". Также был игроком "Баварии" и "Арсенала".

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В статье: Антальяспор (Анталья) Лукаш Подольски
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