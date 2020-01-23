Турция
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Лукаш Подольски продолжит карьеру в турецком чемпионате
На этот раз официально
Турецкий "Антальяспор" официально объявил о трансфере экс-форварда сборной Германии Лукаша Подольски.
Немецкий игрок перешел в новый клуб на правах свободного агента, так как совсем недавно истекло его соглашение с "Виссел Кобе". Контракт с турецкой командой расчитан на полтора года.
Willkommen - Welcome - Hoş Geldin @Podolski10 #BizAntalyasporuz pic.twitter.com/OcdBPHELBL— Antalyaspor (@Antalyaspor) January 23, 2020
Ранее Лукаш уже играл в турецкой лиге, два сезона защищая цвета "Галатасарая". Также был игроком "Баварии" и "Арсенала".
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