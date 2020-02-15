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Жерсон Родригес принес победу эффектным ударом в матче против Фенербахче. ВИДЕО

Турция
(4 голосов)

Динамовец забил свой второй гол за "Анкарагюджю"

Жерсон Родригес принес победу эффектным ударом в матче против Фенербахче. ВИДЕО
Новина українською

В рамках 22-го тура турецкой Суперлиги "Анкарагюджю" обыграл "Фенербахче" 2:1.

Победный гол хозяев в этом матче забил Жерсон Родригес. Форвард, принадлежащий киевскому "Динамо", отличился забитым мячем на 75-й минуте встречи. Голевую передачу на 24-летнего Жерсона отдал польский хавбек Конрад Михаляк.

Этот гол стал вторым для Родригеса в футболке турецкого клуба.

Вашему вниманию видео гола Жерсона

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Чемпионат Турции Жерсон Родригес Анкарагюджю
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(4 голосов)
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Комментарии (8)
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Dimka26 (Чернигов)
15.02.2020 в 23:35
Да, еще в Динамо было видно, что парень технарь, взрывной, опасный в штрафной. То что у него не шла игра - это не его вина...Надеюсь, он растроеется по полной за эти полгода.
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0
0
Djibouti (Djibouti)
15.02.2020 в 22:43
Леся днище
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0
-1
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ymscik (Херсон)
15.02.2020 в 22:41
Палка тоже раз в год стреляет!
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+1
0
Djibouti (Djibouti)
15.02.2020 в 22:43
У палки, как вы выразились, три игры 2 гола и 1 асист
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0
-1
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simargl (Чернигов)
15.02.2020 в 22:32
Стоило уйти из ДК и игра пошла ... и это ведь не первый случай. Ох и болото там ... совы ухкают и ... тишина ...
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+1
-1
alex.belogubko (одесса)
15.02.2020 в 22:10
вывод в ДК нет тренера он и этот состав угробит--пока не поздно возьмите Ротаня и Шевчука физруки нового мышления
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+1
-1
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Romerik (YNWA)
15.02.2020 в 22:32
Так сразу Алиева подождать можно... Так сказать андеграунд от футбола...
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+1
-1
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simargl (Чернигов)
15.02.2020 в 22:33
Алю с Милей, они там порядок наведут...
+1
-1

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