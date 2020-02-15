Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жерсон Родригес принес победу эффектным ударом в матче против Фенербахче. ВИДЕО
Динамовец забил свой второй гол за "Анкарагюджю"
В рамках 22-го тура турецкой Суперлиги "Анкарагюджю" обыграл "Фенербахче" 2:1.
Победный гол хозяев в этом матче забил Жерсон Родригес. Форвард, принадлежащий киевскому "Динамо", отличился забитым мячем на 75-й минуте встречи. Голевую передачу на 24-летнего Жерсона отдал польский хавбек Конрад Михаляк.
Этот гол стал вторым для Родригеса в футболке турецкого клуба.
Вашему вниманию видео гола Жерсона
Altay Bayındır, Gerson Rodrigues'in üstüne çektiği topu içeri aldı.— Scudetto Sports v2 (@scudettogoal) February 15, 2020
Ankaragücü 2-0 Fenerbahçe
Ana hesabı takip ediniz: @ScudettoSports_ pic.twitter.com/U7FprADwTo