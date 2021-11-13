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Бешикташ надеется выкупить Пьянича у Барселоны

Турция
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Но за приемлемую цену

Бешикташ надеется выкупить Пьянича у Барселоны

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Президент "Бешикташа" Ахмет Нур Чеби поделился мыслями насчет возможного выкупа Миралема Пьянича у "Барсы".

"Пьянич – игрок мирового класса, мы хотели бы купить его, но все зависит от условий. Никогда не нужно пытаться потратить больше, чем можешь себе позволить. Надеюсь, условия этой операции позволят нам не выходить за рамки бюджета", – сказал президент.

Напомним, права на хавбека принадлежат каталонской "Барселоне", а за турецкий клуб Пьянич выступает на правах аренды.

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В статье: Миралем Пьянич Бешикташ (Стамбул) Барселона
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Источник:
Mundo Deportivo

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