Турция
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Официально: Лидер Ворсклы и проблемный игрок Динамо трудоустроились в Турции
До конца сезона
Фото: Eyüpspor
Подтвердилась вчерашняя информация. Оливье Тилль и Жерсон Родригес продолжат карьеру в турецком клубе "Эюпсор".
Тип сделки - аренда до конца нынешнего сезона. Вице-президент турецкой стороны рад успешным переговорам, которые продлились порядка 20 дней.
Напомним, что Тилль первую часть сезона провел в "Ворскле". Контракт Жерсон принадлежит "Динамо", однако полгода он провел в "Труа". И был
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