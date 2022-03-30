УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Официально: Лидер Ворсклы и проблемный игрок Динамо трудоустроились в Турции
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Лидер Ворсклы и проблемный игрок Динамо трудоустроились в Турции

Турция
Обновлено
(1 голосов)

До конца сезона

Официально: Лидер Ворсклы и проблемный игрок Динамо трудоустроились в Турции

Фото: Eyüpspor

UA-Футбол
Новина українською

Подтвердилась вчерашняя информация. Оливье Тилль и Жерсон Родригес продолжат карьеру в турецком клубе "Эюпсор".

Читайте такжеСМИ: Оливье Тилль и Жерсон Родригес продолжат карьеру в турецком клубе

Тип сделки - аренда до конца нынешнего сезона. Вице-президент турецкой стороны рад успешным переговорам, которые продлились порядка 20 дней.

Напомним, что Тилль первую часть сезона провел в "Ворскле". Контракт Жерсон принадлежит "Динамо", однако полгода он провел в "Труа". И был изгнан.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оливье Тилль Жерсон Родригес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...