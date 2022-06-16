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Турецкий чемпион интересуется ключевым защитником Шахтера

Турция
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С самим бразильцем уже договорились

Турецкий чемпион интересуется ключевым защитником Шахтера

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
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Чемпион Турции "Трабзонспор" интересуется защитником "Шахтера" Марлоном.

По сообщениям СМИ, турецкой стороне уже удалось договориться с защитником об условиях личного контракта. Теперь "Трабзонспору" придется вести переговоры с "Шахтером".

Марлон пополнил состав "горняков" летом 2021-го года. Он сходу стал ключевым исполнителем, проведя за полгода 22 поединка.

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В статье: Трабзонспор (Трабзон) Шахтер (Донецк) Марлон
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