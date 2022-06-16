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Турецкий чемпион интересуется ключевым защитником Шахтера
С самим бразильцем уже договорились
Фото: ФК Шахтер Донецк
Чемпион Турции "Трабзонспор" интересуется защитником "Шахтера" Марлоном.
По сообщениям СМИ, турецкой стороне уже удалось договориться с защитником об условиях личного контракта. Теперь "Трабзонспору" придется вести переговоры с "Шахтером".
????️Yunus Emre Sel:— Sir Avcı Hunter (@siravcihunter) June 16, 2022
"Trabzonspor, Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk'te forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı stoper Marlon'u transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Menajeri üzerinden yapılan görüşmelerde oyuncuyla maddi konularda anlaşma sağlandı." pic.twitter.com/Rpc85oOHor
Марлон пополнил состав "горняков" летом 2021-го года. Он сходу стал ключевым исполнителем, проведя за полгода 22 поединка.
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