Турецкий чемпион интересуется ключевым защитником Шахтера

Чемпион Турции "Трабзонспор" интересуется защитником "Шахтера" Марлоном.

По сообщениям СМИ, турецкой стороне уже удалось договориться с защитником об условиях личного контракта. Теперь "Трабзонспору" придется вести переговоры с "Шахтером".

????️Yunus Emre Sel:



"Trabzonspor, Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk'te forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı stoper Marlon'u transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Menajeri üzerinden yapılan görüşmelerde oyuncuyla maddi konularda anlaşma sağlandı." pic.twitter.com/Rpc85oOHor — Sir Avcı Hunter (@siravcihunter) June 16, 2022

Марлон пополнил состав "горняков" летом 2021-го года. Он сходу стал ключевым исполнителем, проведя за полгода 22 поединка.