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Месут Озил перейдет в киберспорт после завершения карьеры в Фенербахче
Немца убрали из основной команды еще весной из-за дисциплины
Фото: NTVSpor
Агент экс-игрока "Арсенала" и сборной Германии Месута Озила, ныне играющего за стамбульский "Фенербахче", заявил, что немец перейдет в киберспортивные соревнования после завершения карьеры. Агент сказал:
"Он перейдет в киберспорт, попробует себя, возможно, станет киберспортсменом. Ему принадлежит команда – M10 Esports – и у него есть игроки. У него есть игровой дом в Германии".
Озила отстранили от основного состава "Фенербахче" еще весной по дисциплинарным причинам. Месут не играл за команду после того, как в игре с "Коньяспором" его заменили в перерыве, не смотря на капитанство.
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