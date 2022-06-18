  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Месут Озил перейдет в киберспорт после завершения карьеры в Фенербахче
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месут Озил перейдет в киберспорт после завершения карьеры в Фенербахче

Турция
(1 голосов)

Немца убрали из основной команды еще весной из-за дисциплины

Месут Озил перейдет в киберспорт после завершения карьеры в Фенербахче

Фото: NTVSpor

UA-Футбол
Новина українською

Агент экс-игрока "Арсенала" и сборной Германии Месута Озила, ныне играющего за стамбульский "Фенербахче", заявил, что немец перейдет в киберспортивные соревнования после завершения карьеры. Агент сказал:

"Он перейдет в киберспорт, попробует себя, возможно, станет киберспортсменом. Ему принадлежит команда – M10 Esports – и у него есть игроки. У него есть игровой дом в Германии".

Озила отстранили от основного состава "Фенербахче" еще весной по дисциплинарным причинам. Месут не играл за команду после того, как в игре с "Коньяспором" его заменили в перерыве, не смотря на капитанство.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Месут Озил Фенербахче (Стамбул) киберспорт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде