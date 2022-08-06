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Мертенс и Торрейра ночью прибудут в Стамбул и подпишут контракты с Галатасараем
Мощное усиление турецкого гранда
Фото: The Cult of Calcio
Стамбульский "Галатасарай" вскоре подпишет контракты и представит двух новых игроков клуба: бельгийского нападающего Дриса Мертенса и уругвайского полузащитника Лукаса Торрейру. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо:
"Лукас Торрейра и Дрис Мертенс прибудут вечером в Стамбул, как и ожидалось, так как обе сделки уже закрыты; новые топ-подписания "Галатасарая". Торрейра вчера подписал контракт с "Гала" в Милане, Мертенс также принял окончательное предложение".
Lucas Torreira and Dries Mertens will be in Istanbul tonight as expected, as both deals are completed: new top signings for Galatasaray. ???????????????? #Galatasaray— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2022
Torreira signed contract as new Gala player in Milano yesterday, Mertens has also accepted the final proposal. pic.twitter.com/I4UPStbmOC
Бельгиец и уругваец не станут первыми новичками "Галатасарая" этим летом, так как клуб уже успел приобрести нескольких игроков на сумму около 13 миллионов евро. Среди них: защитник Лео Дюбуа из "Лиона" и хавбек Сержио Оливейра из "Порту".
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