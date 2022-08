Мертенс и Торрейра ночью прибудут в Стамбул и подпишут контракты с Галатасараем

Стамбульский "Галатасарай" вскоре подпишет контракты и представит двух новых игроков клуба: бельгийского нападающего Дриса Мертенса и уругвайского полузащитника Лукаса Торрейру. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо:

"Лукас Торрейра и Дрис Мертенс прибудут вечером в Стамбул, как и ожидалось, так как обе сделки уже закрыты; новые топ-подписания "Галатасарая". Торрейра вчера подписал контракт с "Гала" в Милане, Мертенс также принял окончательное предложение".

Lucas Torreira and Dries Mertens will be in Istanbul tonight as expected, as both deals are completed: new top signings for Galatasaray. ???????????????? #Galatasaray



Torreira signed contract as new Gala player in Milano yesterday, Mertens has also accepted the final proposal. pic.twitter.com/I4UPStbmOC