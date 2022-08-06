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Мертенс и Торрейра ночью прибудут в Стамбул и подпишут контракты с Галатасараем

Турция
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Мощное усиление турецкого гранда

Мертенс и Торрейра ночью прибудут в Стамбул и подпишут контракты с Галатасараем

Фото: The Cult of Calcio

UA-Футбол
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Стамбульский "Галатасарай" вскоре подпишет контракты и представит двух новых игроков клуба: бельгийского нападающего Дриса Мертенса и уругвайского полузащитника Лукаса Торрейру. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо:

"Лукас Торрейра и Дрис Мертенс прибудут вечером в Стамбул, как и ожидалось, так как обе сделки уже закрыты; новые топ-подписания "Галатасарая". Торрейра вчера подписал контракт с "Гала" в Милане, Мертенс также принял окончательное предложение".

Бельгиец и уругваец не станут первыми новичками "Галатасарая" этим летом, так как клуб уже успел приобрести нескольких игроков на сумму около 13 миллионов евро. Среди них: защитник Лео Дюбуа из "Лиона" и хавбек Сержио Оливейра из "Порту".

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В статье: Галатасарай (Стамбул) Дрис Мертенс Лукас Торрейра
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