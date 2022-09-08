Официально: Галатасарай подписал Мауро Икарди и Хуана Мату

"Галатасарай" объявил о подписании нападающего "ПСЖ" Мауро Икарди и полузащитника "Манчестер Юнайтед" Хуана Маты. Аргентинец присоединился к турецкому клубу на правах аренды, а испанец – свободным агентом.

???? Huzurlarınızda yeni Aslanlar ve kırmızı halıda yıldızlar geçidi! ✨????❤️ #WeAreTheBest pic.twitter.com/JeKWhNRtWv — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 8, 2022

"Галатасарай" арендовал Икарди на до конца сезона-22/23. За этот период Мауро получит 6 миллионов 750 тысяч евро. Причем 6 миллионов выплатит "ПСЖ", а оставшуюся часть зарплаты – "Галатасарай".

В прошлом сезоне Икарди провел за "ПСЖ" 30 матчей и забил 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона евро. Его контракт с "ПСЖ" рассчитан до лета 2024 года.

Хуан Мата подписал контракт на год с возможностью продления ещё на сезон. Зарплата испанца составит 1,9 миллиона евро в год.

Хуан Мата в сезоне-21/22 провел 12 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает 34-летнего испанца в 2,5 миллиона евро.