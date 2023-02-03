Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Севилья отправила нападающего в аренду в чемпионат Турции
Бельгиец сменил клубную прописку
Фото: ibfk.com.tr
Нападающий "Севильи" Аднан Янузай стал игроком "Истанбул Башакшехира", сообщает официальный турецкого клуба.
27-летний футболист доиграет сезон-2022/23 в Турции на правах аренды. Соглашение не включает в себя опцию выкупа. В новом клубе он будет играть под 11-м номером.
Янузай перешел в "Севилью" из "Реала Сосьедада" в августе 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие всего в 7 поединках, без результативных действий. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающий в 7 миллионов евро.
К слову, "Истанбул Башакшехир" занимает 3-е место в чемпионате Турции, отставая от лидирующего "Галатасарая" на 11 очков.
Популярное сейчас
- Самолёт футбольной команды совершил аварийную посадку – все из-за мячей на борту
- Челси, Челси, Челси и два украинца. Топ-10 трансферов зимы в АПЛ
- Приближаемся к отметке в 130 тысяч хороших россиян. Генштаб опубликовал потери врага за 2 февраля
- Кайоде подписал контракт с аутсайдером турецкой Суперлиги
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО