В Турции под завалами землетрясения обнаружили тело экс-нападающего Челси, Ньюкасла и Эвертона

В Турции под завалами землетрясения было обнаружено тело нападающего “Хатайспора” Кристиана Атсу. Об этом сообщил агент футболиста в своем Twitter.

Разные слухи ходили о состоянии Атсу за прошедшие 12 дней, однако точно известно о его местонахождении не было. Это первая официальная информация об игроке с 6 февраля, когда произошло землетрясение. Его родные и близкие ждали у завалов дома, где жил Атсу, несколько последних дней.

Отметим, что за “Хатайспор” ганец выступал с сентября 2022-го года. Как заявил турецкий клуб, перед началом трагических событий нападающий хотел покинуть свою текущую команду. В составе "Хатайспора" нападающий провел всего 79 минут в четырех матчах, отличившись одним голом. Кстати, этот мяч футболист забил 5 февраля, вырвав победу для своей команды в матче против “Касимпаши” на 90+7 минуте.

За свою карьеру Атсу успел поиграть за "Ньюкасл", "Челси", "Эвертон", "Борнмут", "Малагу", "Порту", "Риу Аве", "Витесс" и "Аль-Раид". Также на его счету 10 голов и девять ассистов в 60 матчах за сборную Ганы.