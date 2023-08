Бешикташ прекратил переговоры по трансферу Серхио Рамоса

"Бешикташ" сделал официальное заявление по поводу интереса к экс-защитнику "ПСЖ" и "Реала" Серхио Рамосу и полузащитнику "Аль-Насра" Андерсену Талиску.

37-летний Рамос находится в статусе свободного агента после того, как закончился его контракт с "ПСЖ". 29-летний Талиска сейчас выступает за саудовский "Аль-Наср". В этом сезоне на его счету 1 гол и 2 ассиста в 7 матчах. Его контракт заканчивается летом 2026 года.

Kulübümüzden Açıklama



Yazılı ve görsel basınla sosyal medyada Kulübümüzle ilişkilendirilen profesyonel futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklamamızdır:



Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol… pic.twitter.com/9I0JzMvzPB