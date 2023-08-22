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Бешикташ прекратил переговоры по трансферу Серхио Рамоса

Турция
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В турецкой команде не будет и Андерсена Талиска

Бешикташ прекратил переговоры по трансферу Серхио Рамоса

Фото: Goal.com

Новина українською

"Бешикташ" сделал официальное заявление по поводу интереса к экс-защитнику "ПСЖ" и "Реала" Серхио Рамосу и полузащитнику "Аль-Насра" Андерсену Талиску.

"Андерсон Талиска и Серхио Рамос были в трансферных планах нашего клуба. Они занимают важное место на мировом рынке благодаря качествам, которые каждый клуб, каждый президент и каждый менеджер хотел бы видеть в своей команде.

Мы связались с игроками. Переговоры, которые велись с учетом интересов "Бешикташа", были прекращены из-за разногласий по финансовым вопросам", – говорится в заявлении стамбульского клуба.

37-летний Рамос находится в статусе свободного агента после того, как закончился его контракт с "ПСЖ". 29-летний Талиска сейчас выступает за саудовский "Аль-Наср". В этом сезоне на его счету 1 гол и 2 ассиста в 7 матчах. Его контракт заканчивается летом 2026 года.

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В статье: Серхио Рамос Бешикташ (Стамбул) Аль-Наср Андерсон Талиска
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Источник:
ФК Бешикташ

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