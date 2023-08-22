Бешикташ прекратил переговоры по трансферу Серхио Рамоса

"Бешикташ" сделал официальное заявление по поводу интереса к экс-защитнику "ПСЖ" и "Реала" Серхио Рамосу и полузащитнику "Аль-Насра" Андерсену Талиску.

"Андерсон Талиска и Серхио Рамос были в трансферных планах нашего клуба. Они занимают важное место на мировом рынке благодаря качествам, которые каждый клуб, каждый президент и каждый менеджер хотел бы видеть в своей команде.

Мы связались с игроками. Переговоры, которые велись с учетом интересов "Бешикташа", были прекращены из-за разногласий по финансовым вопросам", – говорится в заявлении стамбульского клуба.