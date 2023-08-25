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Официально: Бронзовый медалист чемпионата мира в Катаре перешел в Фенербахче
Ожидалось, что перейдет в клуб лучше
Фото: twitter.com/Fenerbahce
"Фенербахче" представил Доминика Ливаковича в качестве нового игрока команды. Голкипер "Динамо Загреб" подписал контракт на 5 лет.
Сообщается, что вратарь обошелся клубу в 6,65 млн евро. 950 тысяч евро хорватский клуб получит в виде бонусов.
Ливакович выступал за "Динамо" с 2015-го.
Вратарь отлично провел чемпионат мира в Катаре, его вклад в бронзовые медали сборной велик огромен. Ожидалось, что ливаковича захотят подпиать крупные клубы, но этого не случилось.
Ailemize hoş geldin Dominik Livakovic! ????????— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 25, 2023
???? https://t.co/71Pl34TY50 pic.twitter.com/uu3HWB1Fj6
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