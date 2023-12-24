  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Матчдей в Турции. Фенербахче и Галатасарай будут спорить за 1 место
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матчдей в Турции. Фенербахче и Галатасарай будут спорить за 1 место

Турция

Стартовые составы и где смотреть

Матчдей в Турции. Фенербахче и Галатасарай будут спорить за 1 место

gettyimages

Новина українською

Сегодня в чемпионате Турции состоится настоящее футбольное зрелище. В очном поединке сойдутся "Фенербахче" и "Галатасарай" - лидеры Суперлиги. Команды имеют одинаковое количество очков - по 43 пункта за 16 игр.

Начало игры в Стамбуле запланировано на 18:00.

Прямая трансляция матча будет доступна на MEGOGO Футбол 1.

По теме
yellow-arrow
В Турции произошел очередной судейский скандал. Президент заставил игроков своего клуба покинуть поле
yellow-arrow
Челси Мудрика будет играть в канун Рождества, Зинченко против Ливерпуля, шансы Лунина и Трубина. Расписание футбола на 18- 24 декабря
yellow-arrow
Президент турецкого Анкарагюджю ударил арбитра кулаком в глаз. ВИДЕО
Фенербахче (Стамбул) Галатасарай (Стамбул) Турецкая Суперлига Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости