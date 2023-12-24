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Матчдей в Турции. Фенербахче и Галатасарай будут спорить за 1 место
Стартовые составы и где смотреть
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Сегодня в чемпионате Турции состоится настоящее футбольное зрелище. В очном поединке сойдутся "Фенербахче" и "Галатасарай" - лидеры Суперлиги. Команды имеют одинаковое количество очков - по 43 пункта за 16 игр.
Galatasaray maçı ilk 11'imiz belli oldu. ????#FBvGS | @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar pic.twitter.com/ClOWNTWah5— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 24, 2023
TEAM NEWS ????— Galatasaray EN (@Galatasaray) December 24, 2023
This is how we're lining up this evening for the derby. ???? ????#FBvGS pic.twitter.com/IqbJ8eCVVt
Начало игры в Стамбуле запланировано на 18:00.
Прямая трансляция матча будет доступна на MEGOGO Футбол 1.
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