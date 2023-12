Матчдей в Турции. Фенербахче и Галатасарай будут спорить за 1 место

Сегодня в чемпионате Турции состоится настоящее футбольное зрелище. В очном поединке сойдутся "Фенербахче" и "Галатасарай" - лидеры Суперлиги. Команды имеют одинаковое количество очков - по 43 пункта за 16 игр.

TEAM NEWS ????



This is how we're lining up this evening for the derby. ???? ????#FBvGS pic.twitter.com/IqbJ8eCVVt