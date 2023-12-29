Турецкий клуб досрочно расторг контракт с экс-хавбеком Динамо

Полузащитник "Адана Демирспор" Юнес Беланда покинул клуб, сообщает пресс-служба команды.

Контракт 33-летнего марокканца действовал до конца нынешнего сезона. Однако стороны решили досрочно прекратить сотрудничество по взаимному согласию.

Беланда защищал цвета "Адана Демирспор" с лета 2021 года. В нынешнем сезоне хавбек отыграл 20 матчей за турков во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

К слову, Юнес известен по выступлениям за "Динамо" (2013-2017 годы). Всего в футболке киевского клуба он провел 88 матчей. В его активе 11 мячей и 16 ассистов.

Ранее сообщалось, что услугами Юнеса интересуется "Трабзонспор".