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Бунт продолжается. Фенербахче собирается сорвать матч за Суперкубок Турции
Клуб идёт до конца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Фенербахче" угрожает сорвать матч за суперкубок страны, сообщает Ajansspor.
Как заявил член совета директоров клуба Эрол Билецик, "Фенербахче" выпустит на игру девять футболистов из команды U-19. Трое из них сразу покинут поле - в составе команды останется шесть игроков, из-за чего ей будет присуждено техническое поражение со счётом 0:3. Помимо этого, также не будет присутствовать на пресс-конференции главный тренер стамбульцев Исмаил Картал.
Напомним, ранее сообщалось, что
Поединок между "Галатасараем" и "Фенербахче" состоится 7 апреля.
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