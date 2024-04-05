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Бунт продолжается. Фенербахче собирается сорвать матч за Суперкубок Турции

Турция
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Бунт продолжается. Фенербахче собирается сорвать матч за Суперкубок Турции

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Фенербахче" угрожает сорвать матч за суперкубок страны, сообщает Ajansspor.

Как заявил член совета директоров клуба Эрол Билецик, "Фенербахче" выпустит на игру девять футболистов из команды U-19. Трое из них сразу покинут поле - в составе команды останется шесть игроков, из-за чего ей будет присуждено техническое поражение со счётом 0:3. Помимо этого, также не будет присутствовать на пресс-конференции главный тренер стамбульцев Исмаил Картал.

Напомним, ранее сообщалось, что "Фенербахче" всерьёз рассматривает вариант смены лиги. Причиной этому послужило нападение фанатов "Трабзонспора" на игроков команды в очной встрече.

Поединок между "Галатасараем" и "Фенербахче" состоится 7 апреля.

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Фенербахче (Стамбул) Трабзонспор (Трабзон) Галатасарай (Стамбул) Суперкубок Турции
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Источник:
Ajansspor
Опубликовал: Александр Бураков
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