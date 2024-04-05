Бунт продолжается. Фенербахче собирается сорвать матч за Суперкубок Турции

"Фенербахче" угрожает сорвать матч за суперкубок страны, сообщает Ajansspor.

Как заявил член совета директоров клуба Эрол Билецик, "Фенербахче" выпустит на игру девять футболистов из команды U-19. Трое из них сразу покинут поле - в составе команды останется шесть игроков, из-за чего ей будет присуждено техническое поражение со счётом 0:3. Помимо этого, также не будет присутствовать на пресс-конференции главный тренер стамбульцев Исмаил Картал.

Напомним, ранее сообщалось, что "Фенербахче" всерьёз рассматривает вариант смены лиги . Причиной этому послужило нападение фанатов "Трабзонспора" на игроков команды в очной встрече.

Поединок между "Галатасараем" и "Фенербахче" состоится 7 апреля.