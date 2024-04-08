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Президент Галатасарая - о скандале в финале Суперкубка Турции: Это позор на весь мир

Турция

Это было действительно странно

Президент Галатасарая - о скандале в финале Суперкубка Турции: Это позор на весь мир

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Галатасарая" Дурсун Озбек отреагировал на скандальный инцидент в финале Суперкубка Турции.

"Я не ожидал такой ситуации. Мы столкнулись с абсурдом. Много чего наговорили, это безумие. Пока мы наслаждались просмотром этого дерби в таком прекрасном городе, как Урфа, мы столкнулись с тем, чего никак не ожидали.

Они завершили финал Суперкубка за одну минуту. Нам стыдно перед всем миром. Основная миссия "Галатасарая" и "Фенербахче" — заставить людей полюбить футбол. Вам не жалко детей из молодежной команды? Разве это не позор?" – недоумевал Озбек.

Напомним, что после быстрого гола "Галатасарая" футболисты "Фенербахче" покинули поле в знак протеста и получили техническое поражение.

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Источник:
NTV
Опубликовал: Александр Бураков
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