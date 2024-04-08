Президент Галатасарая - о скандале в финале Суперкубка Турции: Это позор на весь мир

Президент "Галатасарая" Дурсун Озбек отреагировал на скандальный инцидент в финале Суперкубка Турции.

"Я не ожидал такой ситуации. Мы столкнулись с абсурдом. Много чего наговорили, это безумие. Пока мы наслаждались просмотром этого дерби в таком прекрасном городе, как Урфа, мы столкнулись с тем, чего никак не ожидали.

Они завершили финал Суперкубка за одну минуту. Нам стыдно перед всем миром. Основная миссия "Галатасарая" и "Фенербахче" — заставить людей полюбить футбол. Вам не жалко детей из молодежной команды? Разве это не позор?" – недоумевал Озбек.