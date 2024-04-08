Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Галатасарая - о скандале в финале Суперкубка Турции: Это позор на весь мир
Это было действительно странно
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Галатасарая" Дурсун Озбек отреагировал на
"Я не ожидал такой ситуации. Мы столкнулись с абсурдом. Много чего наговорили, это безумие. Пока мы наслаждались просмотром этого дерби в таком прекрасном городе, как Урфа, мы столкнулись с тем, чего никак не ожидали.
Они завершили финал Суперкубка за одну минуту. Нам стыдно перед всем миром. Основная миссия "Галатасарая" и "Фенербахче" — заставить людей полюбить футбол. Вам не жалко детей из молодежной команды? Разве это не позор?" – недоумевал Озбек.
Напомним, что после быстрого гола "Галатасарая" футболисты "Фенербахче" покинули поле в
Популярное сейчас
- Тренер Металлиста: У нас очень сложная задача - остаться в Первой лиге
- В Первой лиге не менее 5 команд претендует на плей-офф в УПЛ
- Мудрик получил от Почеттино 17 минут в матче против Шеффилд Юнайтед. SofaScore поставил ему оценку 6,5
- Бойкот в Турции. Фенербахче вышел на матч Суперкубка командой из игроков U-19 и спустя несколько минут покинул поле
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО