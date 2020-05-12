Футбол пришёл в мою жизнь вместе с ЧМ-1998. Я смотрел все матчи турнира, но проспал финал

Мы в UA-Футбол продолжаем рассказывать читателям о знаковых матчах в жизни каждого из нас: авторы и редакторы вспоминают атмосферу первого знакомства с футболом через телевизор или прямо на стадионе. Предлагаем и вам проникнуться духом прошлого, а в комментариях вы всегда можете поделиться своими воспоминаниями о важных для вас футбольные события в истории. Сегодня - про Чемпионат мира 1998.

Родом я из небольшого села Кирово (название сменили после декоммунизации) в Немировском районе Винницкой области. Проживая на отшибе и не имея личного транспорта, было не много возможностей выбираться в цивилизацию в принципе, что уж говорить о футбольных матчах. Так что мое знакомство с игрой миллионом состоялось благодаря телевизору. Вернее, благодаря моему другу, соседу деду Паше, который регулярно заходил к нам в гости, чтобы посмотреть особенно серьезные матчи.

Отец тоже футболом увлекался, но почему-то редко его смотрел. Однако когда заходил дед Паша, мы все вместе усаживались перед экраном и я хоть и невольно, но впитывал первые впечатления об игре. Помню смутно матч, в котором Оливер Бирхофф двумя голами принес немецкой сборной чемпионское звание в Европе, а комментарием от деда Паши было "Эх, опять немцы выиграли, как всегда". Эта фраза надолго осталась у меня в голове, а счет 2:1 считался своеобразным эталоном, с которым и должны заканчиваться классные матчи.

Во время просмотра финала Лиги чемпионов 1997/1998 меня поразил гол Миятовича из острого угла и я понял, что счет 1:0 тоже может становиться предвестником чего-то эпического, например награждения Кубком и танцами с ним вокруг капитана команды-победителя. Лишь со временем я вспомнил, как этот же "Ювентус" - участник финала - был на устах отца и деда Паши несколькими месяцами ранее, но в тот вечер я смотреть футбол не стал, так как сильно хотел спать...

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К лету 1998-го я благодаря газетам "Команда" и "Спортивна" накопил достаточно знаний о футболе, а разворот с "шахматкой" чемпионата мира во Франции даже прилепил на стену, пусть и под аккомпанемент серьезного соперничества с мамой по этому поводу. Также была выделена тетрадка со стратегического запаса "для школы" под запись протоколов матчей, ибо официальным данным я почему-то уже тогда не особо доверял, все хотел воспринимать и фиксировать наочно.

Итак, сам ЧМ прошел для меня в лучах всеобщей эйфории, а даже поединки Тунис - Колумбия или Саудовская Аравия - ЮАР ждал с большим нетерпением. Два канала украинского телевидения тогда показывали матчи, и я просмотрел около 80% из них, большинство в прямом эфире. Особым стрессом стал третий тур, когда игры проходили параллельно, поэтому приходилось клацать пультом, пытаясь не упустить из виду ничего важного. В таком ритме прошёл весь турнир - впереди оставался только решающий матч между Бразилией с Роберто Карлосом, Роналдо, Ривалдо, Кафу и остальными, а также Францией с Бартезом, Тюрамом, Десайи, Дешамом и Зиданом.

Утром 13 июля в день предполагаемого решающего матча и долгожданного момента эйфории либо бразильцев, либо французов, дед Паша зашел к нам и поздравил всех с победой европейцев, я оторопел... Оказалось, что будить меня с целью просмотра матча накануне вечером никто не стал. Нужно ли говорить, что посмотреть игру в повторе на тот момент было проблематично, да и банальный обзор голов удалось увидеть к вечеру, возможно, даже не в тот же самый день.

Осенью после чемпионата мира я уже регулярно смотрел футбол и поэтому будущие успехи киевского "Динамо" в группе с "Панатинаикосом", "Арсеналом" и "Лансом", как и эпичные дуэли с "Реалом" и "Баварией" в плей-офф, формировали сознание человека, "больного" этой игрой, на долгие годы.