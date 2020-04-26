Когда Метеор еще был главным стадионом Днепра. Как я полюбил футбол

Мы в UA-Футбол решили рассказать читателям о знаковых матчах в жизни каждого из нас: авторы и редакторы вспоминают атмосферу первого знакомства с футболом через телевизор или прямо на стадионе. Предлагаем и вам проникнуться духом прошлого, а в комментариях вы всегда можете поделиться своими воспоминаниями о важных для вас футбольных событиях в истории. Сегодня - про Днепр конца нулевых.

К любому увлечению, страсти, а впоследствии делу жизни, изначально ведь нужно прийти – своими собственными ногами или держась за чью-то добрую руку. Во втором пути нет ничего зазорного: многие интересы зарождаются у нас именно в детстве, когда шагнуть к чему-то неизведанному самим довольно непросто. Здесь хотелось бы придать немного формы и добавить содержания детским расплывчатым воспоминаниям о том, как футбол смог не только занять важную нишу в жизни, а где-то даже усилить легендарные определения Арриго Сакки.

Игра миллионов начала "мелькать" в моей жизни благодаря отцу, причем, еще до первого матча, который был с восторгом просмотрен по телевизору, и даже до начала отсчета посещениям стадиона. С малых лет перед глазами всегда был болельщик, который не пропускал домашние поединки на "Метеоре", следил за выездами "Днепра" по телевизору, а при возможности мог даже смотаться в соседнее Запорожье на дерби. Охота за программками и значками, качественные трофейные мячи, добытые благодаря острому уму в тогда еще только начинавшихся викторинах от городских телеканалов – атрибуты лишь подогревали интерес. Правда, до полноценного увлечения именно местной командой пришлось немного подождать.

Важно: первый осознанный восторг пришел после первого матча, который был просмотрен от начала и до конца по телеканалу "Мегаспорт" с участием лондонского "Челси", а не днепропетровского "Днепра". После перелопачивания тонны статистики и максимального напряжения извилин установить тогдашнего соперника "пенсионеров" лишь по фрагментам не удалось – только тот факт, что поединок состоялся в сезоне-2006/07, а это значит, что даже ко второму чемпионству подряд "синих" под руководством Моуриньо поспеть не удалось. Обычно в футбол влюбляются во время просмотра яркого финала крупного турнира, но я "открыл достижение" под аккомпанемент уютной для Англии ротации солнца и тени на условном "Крейвен Коттедж", стильных черных футболок гостей и комментарий Роберто Моралеса.

Чуть позднее мое настроение, конечно же, начала определять и команда из родного города, за которой я стал следить в том же сезоне. Состав "Днепра" уже разбавили легионеры из Грузии, Хорватии, Узбекистана и Беларуси, но костяк команды Олега Протасова после ЧМ-2006 все равно составляли украинцы. И, вот где можно считать, что успеть удалось, так это в случае с "Метеором" – многие мои сверстники начали поддерживать команду уже на "Днепр-Арене", открытой в сентябре 2008-го. Мне посчастливилось увидеть выступления грозного Кернозенко, старательного Грицая, капитана Шелаева, самоотверженного Денисова, лидера Назаренко и других, не менее ярких представителей той когорты, еще на "спорткомплексе".

До 11 августа 2007-го отец брал меня пару раз на стадион – не считается. Тогда из детских уст мог прозвучать вопрос а-ля: "А наши, вообще, в каких футболках?" В сезоне-2007/08 я уже не позволял себе ребячества. В рамках пятого тура чемпионата Украины на родной арене был уверенно обыгран повысившийся в классе "Нефтяник" из Ахтырки: счет 2:0, на советском табло "Метеора" уже немодным шрифтом ярко горели фамилии Назаренко и талантливого Кравченко. Жаль, что Константин, в итоге, скандально потерялся на просторах Донецка. В той встрече подающий надежды хавбек и его более опытный коллега двумя выстрелами, по сути, нивелировали необходимость второй половины встречи – с 46-й по 90-ю минуту "Днепр" лишь показывал мастер-класс дебютанту первенства под аплодисменты родных болельщиков.

В памяти сохранилось неловкое воспоминание. Как позже выяснилось, лидер соперника Васил Гигиадзе получил в том поединке повреждение. Казалось бы, причем здесь схема "Метеора", но, тем не менее: стадион построен таким образом, что покидая центральные трибуны, вы запросто через стекло пересечетесь взглядом с футболистами и увидите, как они поднимаются в раздевалку. Кто-то уходит счастливый, кто-то не очень. Гигиадзе точно был расстроен, а 11-летний мальчишка из Днепропетровска, который передразнил его через невидимую стену, тогда даже не задумался над этим. Шалость, конечно, удалась, но никакого повода для гордости.