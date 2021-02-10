Акценты. Идеальный Чемпионат мира (окончание)

В прошлый раз, как мне хотелось бы верить, я убедил вас в неадекватности идее чемпионата мира самой системы его проведения. По сути, у футбольного мира нет своего Чемпионата. Есть Кубок, с вытекающими из него недостатками определения сильнейших команд. А именно:

факторы случайности и везения, заложенные в сам принцип составления отборочных групп и предварительных групп финального турнира;

возрастание роли этих факторов на решающих стадиях плей-офф, где, казалось бы, лучшие команды должны отбираться еще более тщательно, а на деле мы наблюдаем регулярную несправедливость в выявлении сильнейшего ;

команды должны отбираться еще более тщательно, а на деле мы наблюдаем регулярную несправедливость в выявлении ; порочность "нокаут-системы" (игры на вылет), когда над желанием продемонстрировать свое превосходство довлеет боязнь допустить ошибку, которая враз похоронит команду.

Мировой футбол стал менее зрелищным, в том числе, и по этой причине. Я не о динамике – я о красоте игры. Ставя команды в рамки состязания "кто меньше пропустит" (бо иначе все пропало, шеф!!!), трудно надеяться на игровую феерию.

И, пожалуй, неправильно говорить только о прогрессе середняков. Лидеры мирового футбола регрессируют в качестве заложников "нокаут-системы", и класс сборных команд выравнивается еще и поэтому. Акценты смещены в сторону фактической борьбы за выживание.

Демонстрация собственно игры в мяч отходит на второй план. А научиться биться и кусаться до упора, а также совершать организованные маневры таки проще, чем шлифовать искусство игры. Таким образом, система плей-офф плодит посредственности и губит таланты.

Если для вас в футболе интереснее всего, когда гарантированный шанс на проход имеется у любой посредственности, можете уже бросать это сомнительное чтиво и переходить к своему любимому занятию – поглощению информации в новостях.

Для тех же, кто видит приоритетом зрелищность игры и справедливость результата, продолжаю.

Кабы я был царь ФИФА, то повелел бы провести, наконец, настоящий Чемпионат мира.

Восемь лучших команд планеты разыграли бы его в элитной группе "А". Аналоги подобного уровневого деления на группы вы могли встречать в хоккее с шайбой или в регби.

Какие команды следует признать лучшими? О критериях отбора и принципах составления рейтинга говорить можно достаточно долго. Поэтому давайте, экономии времени для и примера ради, будем руководствоваться официальным рейтингом ФИФА.

Итак, проводись идеальный ЧМ сегодня, в нем бы приняли участие Бельгия, Франция, Бразилия, Англия, Португалия, Испания, Аргентина и Уругвай. Как вам такая компашка? Что называется, без дураков и пассажиров. Подозреваю, что вас посетит искушение заменить Уругвай на Германию. Еще раз: это просто пример.

Они бы играли по кругу, каждый с каждым. И Лучшая команда мира определилась бы справедливейшим и закономернейшим образом.

Она могла бы определиться досрочно, скажете вы? Почему бы и нет? Чемпионат есть чемпионат. Только вот организаторы должны просчитать такую вероятность и свести ее к возможному минимуму. Я бы, допустим, составил календарь так, чтобы фавориты встречались между собой в последних турах. Чтобы интрига продержалась максимально долго.

Восемь команд по кругу – это двадцать восемь матчей. На тридцать шесть меньше, чем предлагается нам современным Кубком мира. Но зато КАКИХ матчей! Уверяю вас, игр такого качества и накала на нынешних Мундиалях наберется ну никак не больше.

В Чемпионате игралось бы по одному матчу в день. Вполне достаточно ТАКОГО действа, как по мне. Сегодня мы "перекормлены" футболом. Неплохо было бы вернуть те времена, когда мировой форум был действительно праздником, и КАЖДОГО его матча ждали в томительном нетерпении.

Общеизвестно, чем реже мы получаем впечатления, тем они острее. Естественно, каждый день Чемпионата любители футбола жили бы этим его конкретным матчем.

Очевидно, пришлось бы ввести выходные после каждого полного тура, то есть в каждый пятый день турнира. С одной стороны, игрокам не помешает дополнительный день отдыха. С другой – такая пауза и вовсе исключает зрительскую "оскомину". Итого – тридцать четыре дня, в общей сложности. Практически, то же по продолжительности, что и сейчас.

Все команды, в итоге, провели бы по семь матчей. Это ровно столько, сколько нынче играют четыре лучшие сборные Мундиаля.

Награждать, считаю, нужно было бы также первую четверку. Имеет смысл предусмотреть и для четвертой команды медали из какого-нибудь драгоценного сплава. И вот почему.

Интрига такого турнира, повторюсь, должна максимально компенсировать вожделенный плей-офф любителям острых ощущений. Стало быть, не должно быть "проходных" позиций и "нейтральных" мест. У лучшей половины финишировавших команд – грудь в крестах. У худшей – голова в кустах. То есть, нижняя четверка выбывает в класс "В".

Пан или пропал. Но заметьте, по итогам семи матчей, а не одного или трех.

Зачем такая жесткая ротация с низшей группой? А это – чтобы, хоть в какой-то мере, компенсировать иллюзии "утерянной демократии". Дескать, все в ваших руках, ребята из второго эшелона: обойдите половину конкурентов – и в следующий раз будет вам счастье в классе "А"!

Я бы обязательно пересмотрел систему начисления очков. Ведь в свое время, если не ошибаюсь, трехочковая система была введена в целях борьбы с ничейным засильем и связанными с этим соблазнами. Таким образом, цена ничьей существенно снизилась (треть вместо половины от возможного максимума очков), а цена победы, соответственно, возросла.

Вы думаете, все рванули побеждать? Скорее многие стали больше бояться потерять победный гандикап в два очка, оставшись с одним ничейным. Именно при этой системе появилось выражение "защищать 1:0", и противоестественная для футбольной природы соответствующая модель игры.

Это уже в крови у многих современных футболистов: гол забили – пора "садиться" и, в лучшем случае, ждать пока соперник раскроется. Обычный трусливый прагматизм, как бы его еще не называли.

В целях повышения зрелищности и обострения интриги я бы вернул два очка за победу. Тем паче, что в таких турнирных реалиях раскатывать ничейку себе дороже.

Три очка я бы давал за победу с крупным счетом, опять же с целью поощрения атакующей, а стало быть, смотрибельной игры.

Нам все вкручивают, что футбол существует для зрителей. А по-моему, уже давно – для тех, кому он выгоден. Поэтому-то нам и не видать идеального Чемпионата мира, как своих ушей. А жаль. Жаль, что ИГРУ превратили в разновидность шоу-бизнеса.

Где проходил бы идеальный ЧМ? В той стране, чья сборная замыкает восьмерку лучших в рейтинге. В данном случае, в условном Уругвае. Кстати, для такого соревнования принимающей стороне понадобились бы, максимум, четыре приличных стадиона.

Параллельно элитному Чемпионату я бы провел турниры в дивизионах "В", "С" и "D". Абсолютно по той же формуле. Почему именно четыре группы?

Во-первых, вся футбольная история и традиции свидетельствуют в пользу чисел, кратных четырем. Возьмите любой официальный мировой или европейский турнир, и вы легко в этом убедитесь. Все завязано на четверке.

Во-вторых, именно такое количество команд, в общей сложности – тридцать две – собирают современные Мундиали (пока не вступил в силу меркантильно-популистский проект имени Инфантино). Думаю, имеет смысл сохранить это количество избранных для мировых футбольных фестивалей. И, вместе с тем, повысить их качество.

Разговоры в пользу бедных о популяризации футбола, на мой взгляд, теряют свою актуальность. В эту игру сегодня, с соблюдением всех ее правил и особенностей, не играют разве что пингвины в Антарктиде. Пора бы взяться за эстетическую сторону вопроса, вместо того чтобы тянуть за уши к сильным мира сего, как сказал бы Аркадий Райкин, недоразвитые районы.

Справедливость не в том, чтобы создавать иллюзии равных возможностей для всех континентов, собирая в "инфантильный" ковчег всякой твари по паре. А в том, чтобы титул Лучшей команды мира оспаривали достойнейшие. А не упорнейшие, удачливейшие или хитрейшие.

Каждый из четырех классов ЧМ должен быть самодостаточен, в смысле престижа и интереса к каждому из них в странах, которые в нем представлены. Каждый из его победителей должен получать титул Чемпиона в своей группе. Это же касается и призеров.

А путевки в высший класс должны расцениваться уже как дополнительный бонус к турнирному достижению. Чтобы не было такого нонсенса, когда, скажем, в национальных чемпионатах клубы борются не столько за медали, сколько за путевку в Лигу чемпионов. Считаю это извращением турнирных целей.

В группе "В", согласно последнему рейтингу ФИФА, сегодня играли бы Мексика, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Голландия, Колумбия и Швейцария.

В дивизионе "С" собрались бы сейчас Чили, Уэльс, Польша, Сенегал, Швеция, США, Австрия и Украина.

К слову, в моем идеальном ЧМ участвовала бы не Англия, а Великобритания. Все эти пережитки прошлого в виде четырех сборных, представляющих одно государство, я бы немедля устранил.

Мерси им, конечно, глубокое за официальное изобретение футбола, но исходя из этой логики, в хоккее Канаду должна представлять отдельной командой еще и провинция Квебек, а в баскетболе США и вовсе должны быть представлены каждым из своих штатов.

Справедливость есть справедливость. Одно государство – одна сборная. Иначе, во избежание дискриминации, следует разрешить играть сборным Каталонии, Эльзаса, Татарстана и т.д.

То есть, на самом деле, вместо Уэльса (чьи лучшие представители играли бы за Великобританию в классе "А") сюда бы добавил следующего в рейтинге – Перу.

И, наконец, в класс "D" идеального ЧМ, по версии рейтинга ФИФА, рекрутировались бы Тунис, Япония, Венесуэла, Иран, Сербия, Алжир, Турция и Словакия.

Естественно, обмен команд между группами происходит по все тому же единому половинному принципу – четыре на четыре. Последняя четверка дивизиона "D" лишается права участия в ЧМ и выбывает на будущий цикл в квалификацию, откуда ей на смену приходят четыре лучшие команды, прошедшие все круги этого чистилища. Пример: Парагвай, Марокко, Нигерия, Румыния.

В квалификации участвуют остальные 170 команд, представленных в рейтинге ФИФА.

На первом этапе 84 худших команд рейтинга составляют 42 пары и посредством тех самых, так полюбившихся футбольным чинушам, плей-офф, отсеивают слабейших. Вот для этой цели игра на вылет подходит идеально.

Если я скажу вам, что высшие строчки рейтинга из этих сборных занимают Малави, Филиппины, Ангола, Антигуа и Барбуда – вы согласитесь с тем, что двух матчей будет достаточно в играх с такими фаворитами?

А если я выборочно перечислю лишь некоторых из остальных "гигантов" первого этапа: Монтсеррат, Ангилья, Восточный Тимор, Аруба, Сент-Люсия, Теркс и Кайкос, Сент-Китс и Невис, Эсватини? Как говорил Николай Фоменко, я знаю еще много страшных слов!

Во втором этапе участвуют, таким образом, уже 128 команд. 64 пары, при помощи плей-офф, определяют участников третьего этапа.

Очередное двойное сокращение, за счет последних плей-офф, происходит на третьем этапе. "В живых", таким образом, остается 32 команды, которые попадают в отборочные турниры.

На начальных этапах друг с другом играют команды из одной части света, или географические соседи, но жребий сводит их с учетом рейтинга. Верхняя половина команд должна быть сеянной.

Этот же географический принцип, с обязательной привязкой к рейтингу, по мере возможности, соблюдается и в дальнейшем. Вот здесь-то, как раз, и можно себе позволить поиграть в популяризацию.

В отборочных турнирах 32 команды делятся на четыре восьмерки, победители которых и выходят в нижнюю группу "D" Чемпионата мира, где участвуют в следующем цикле. Отбор суров, но справедлив.

В восьмерках команды играют в один круг, с разъездами. Календарь составляется так, чтобы в роли хозяев чаще были те, чей рейтинг хуже.

В общей сложности, будущим новичкам ЧМ придется провести 11-13 матчей. Это вполне сравнимо с цифрами участников нынешнего отбора к ЧМ.

Такова, вкратце, идея настоящего Чемпионата мира. Коротенько так – минут на сорок, как сказал бы товарищ Огурцов.

Но идеальный ЧМ провести мне, видно, не судьба. Ну, что ты будешь делать! Почти, как у Высоцкого:

Жаль, на меня не вовремя накинули аркан, -

Я б засосал стакан - и в Ватикан!

Мечтать не вредно. Вредно не мечтать.

Вот только не надо сейчас про Лигу наций. Этот извращенный вариант Идеального ЧМ появился на свет гораздо позже моей утопии. Просто здесь с вами я решил ею поделиться добрую дюжину лет спустя.

Игорь Юрич, утопист-максималист

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