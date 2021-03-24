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Идеальный мастер-класс по приему и прокиданию мяча! Гол Нидерландов Турции
Одним прикосновением
Нидерланды под руководством Франка де Бура уступили Турции в первом матче отбора на ЧМ-2022 - 2:4.
Но первый гол "оранжевых" стал прекрасной демонстрацией важности качественного приема мяча в современном футболе.
28-летний центральный полузащитник Дэви Классен из "Аякса", который вышел на замену на 75 минуте, одним прикосновением и принял навесную передачу, и пробросил себе на ход, а вторым - забил его в ворота Угурджана Чакыра.
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