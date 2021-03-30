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Форвард Северной Македонии был отчислен из команды за ругательства во время празднования гола

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

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Форвард Северной Македонии был отчислен из команды за ругательства во время празднования гола

Фото: Eurosport / Автор – неизвестен

Новина українською

Нападающий национальной сборной Северной Македонии Илия Несторовский покинул расположение главной команды страны. Тренер Игор Ангелоски отчислил 31-летнего футболиста за ругательства, которые были произнесены прямо в камеру оператора после забитого мяча в ворота сборной Лихтенштейна (5:0) в рамках поединка 2-го тура отбора на ЧМ-2022. Специалист назвал подобное поведение несоответствующим.

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Наставник не пошел на попятную, хотя следующий матч македонцам предстоит сыграть против сборной Германии (31 марта).

Игрок "Удинезе" уже извинился за свое поведение и отметил, что оскорблял людей, которые несколько дней назад угрожали его близким.

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В статье: Северная Македония Илия Несторовски
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Источник:
Expressen

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.03.2021 в 13:56
А полєнка Коваленка не відрахували свого часу...
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