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Форвард Северной Македонии был отчислен из команды за ругательства во время празднования гола
Давайте разбираться
Фото: Eurosport / Автор – неизвестен
Нападающий национальной сборной Северной Македонии Илия Несторовский покинул расположение главной команды страны. Тренер Игор Ангелоски отчислил 31-летнего футболиста за ругательства, которые были произнесены прямо в камеру оператора после забитого мяча в ворота сборной Лихтенштейна (5:0) в рамках поединка 2-го тура отбора на ЧМ-2022. Специалист назвал подобное поведение несоответствующим.
Наставник не пошел на попятную, хотя следующий матч македонцам предстоит сыграть против сборной Германии (31 марта).
Игрок "Удинезе" уже извинился за свое поведение и отметил, что оскорблял людей, которые несколько дней назад угрожали его близким.
UNE PUNITION POUR NESTOROVSKI !— Football Macédonien FR ???????? (@FrMacedonien) March 29, 2021
Après avoir marqué un but hier, Ilija Nestorovski a insulté des gens à la caméra, il a ensuite expliqué la raison sur instagram, Igor Angelovski n'a pas apprécié ce langage, il a donc décidé de renvoyer Ilija Nestorovski dans son club. pic.twitter.com/vgjASrqS8q
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