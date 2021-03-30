Форвард Северной Македонии был отчислен из команды за ругательства во время празднования гола

Нападающий национальной сборной Северной Македонии Илия Несторовский покинул расположение главной команды страны. Тренер Игор Ангелоски отчислил 31-летнего футболиста за ругательства, которые были произнесены прямо в камеру оператора после забитого мяча в ворота сборной Лихтенштейна (5:0) в рамках поединка 2-го тура отбора на ЧМ-2022. Специалист назвал подобное поведение несоответствующим.

Наставник не пошел на попятную, хотя следующий матч македонцам предстоит сыграть против сборной Германии (31 марта).

Игрок "Удинезе" уже извинился за свое поведение и отметил, что оскорблял людей, которые несколько дней назад угрожали его близким.