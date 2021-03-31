Распечатал скриншот: хавбек МЮ потроллил Фернандеша и Роналду после незасчитанного гола португальцев

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич в своих социальных сетях пошутил над партнером по команде Бруну Фернандешем и лидером "Ювентуса" Криштиану Роналду после эпизода с незасчитанным голом в поединке между португальцами и сербами (2:2).

Матич решил повесить над местом Бруну в раздевалке клуба распечатку скриншота, на котором сфера после удара CR7 еще находится на линии ворот сербов. Так Неманья "защитил" своих соотечественников и даже отметил на фото обоих португальцев:

"Мяч на линии. Теперь все ясно?"

Nemanja Matic stuck this on Bruno Fernandes' Man United locker ☠️ pic.twitter.com/c33ziSK99S — ESPN FC (@ESPNFC) March 30, 2021

Напомним, под занавес второго тайма Криштиану забил чистый мяч, однако арбитр не увидел, что снаряд пересек линию ворот. Система VAR не работает на поединках квалификации к ЧМ-2022.