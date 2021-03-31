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Распечатал скриншот: хавбек МЮ потроллил Фернандеша и Роналду после незасчитанного гола португальцев

Чемпионат мира FIFA
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Шутки подъехали

Распечатал скриншот: хавбек МЮ потроллил Фернандеша и Роналду после незасчитанного гола португальцев

Фото: DAZN / Автор – неизвестен

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич в своих социальных сетях пошутил над партнером по команде Бруну Фернандешем и лидером "Ювентуса" Криштиану Роналду после эпизода с незасчитанным голом в поединке между португальцами и сербами (2:2).

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Матич решил повесить над местом Бруну в раздевалке клуба распечатку скриншота, на котором сфера после удара CR7 еще находится на линии ворот сербов. Так Неманья "защитил" своих соотечественников и даже отметил на фото обоих португальцев:

"Мяч на линии. Теперь все ясно?"

Напомним, под занавес второго тайма Криштиану забил чистый мяч, однако арбитр не увидел, что снаряд пересек линию ворот. Система VAR не работает на поединках квалификации к ЧМ-2022.

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В статье: Криштиану Роналду Португалия Сербия Неманья Матич Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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Источник:
Goal.com

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