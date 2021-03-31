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Сборная Казахстана получила результаты тестов на COVID-19 перед игрой с Украиной

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(1 голосов)

Все они отрицательные

Сборная Казахстана получила результаты тестов на COVID-19 перед игрой с Украиной

Федерация футбола Казахстана

Новина українською

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов рассказал, почему команда прошла дополнительные тесты на COVID-19 в Украине.

"У нас были какие-то моменты тревоги в Казахстане. На данный момент у нас информация, что все наши люди, которые сдавали тесты в Казахстане и по той или иной причине не приехали, получили ответы ПЦР-тестов, они также отрицательные.

Наша команда по инициативе руководства Казахстанской федерации футбола сдала ПЦР-тесты на территории Украины. Во-первых, это сделано для личной уверенности. Во-вторых, чтобы не было претензий к нашей сборной и делегации. Мы уже получили результаты ПЦР-тестов – все результаты отрицательные, все здоровы.

Мы с уважением отнеслись к Украине, к нам не должно быть никаких претензий. Мы также переживали за этот момент, но ситуация в мире такая, что с этим надо смириться, нужно выполнять по всем человеческим нормам", – сказал Байсуфинов.

Напомним, что ранее была информация о том, что в тренерском штабе казахов была зафиксирована вспышка коронавируса. Однако позже в команде опровергли эту информацию.

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В статье: Украина Казахстан Талгат Байсуфинов
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Источник:
kff.kz

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