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Месси и Дибала попали в заявку сборной Аргентины на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Преодолевая травмы

Месси и Дибала попали в заявку сборной Аргентины на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба сборной Аргентины объявила состав на поединки против сборных Парагвая, Уругвая и Перу в рамках квалификации на ЧМ-2022. Матч с Парагваем пройдет 8 октября, с Уругваем – 11-го числа, а с Перу – 15-го. Напомним, Месси только восстановился от травмы колена, а Дибала на днях получил мышечное повреждение.

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Голкиперы: Франко Армани, Хуан Муссо, Эмилиано Мартинес, Эстебан Андрада;

Защитники: Гонсало Монтьель, Науэль Молина, Хуан Фойт, Лукас Мартинес, Херман Песселья, Николас Отаменди, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Маркос Акунья;

Полузащитники: Леандро Паредес, Гидо Родригес, Николас Домингес, Джовани Ло Чельсо, Эксекиэль Паласиос, Родриго де Пауль, Папу Гомес, Николас Гонсалес, Анхель Ди Мария;

Нападающие: Лукас Аларио, Лионель Месси, Пауло Дибала, Лаутаро Мартинес, Хоакин Корреа, Анхель Корреа, Хулиан Альварес.

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В статье: Лионель Месси Аргентина ЧМ-2022 Чемпионат Мира
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gghg987 (fghfg)
28.09.2021 в 09:46
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вотking-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы ктоон, я бы его сейчас отблагодарил.
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