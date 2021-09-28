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Месси и Дибала попали в заявку сборной Аргентины на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022
Преодолевая травмы
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба сборной Аргентины объявила состав на поединки против сборных Парагвая, Уругвая и Перу в рамках квалификации на ЧМ-2022. Матч с Парагваем пройдет 8 октября, с Уругваем – 11-го числа, а с Перу – 15-го. Напомним, Месси только восстановился от травмы колена, а Дибала на днях получил мышечное повреждение.
Голкиперы: Франко Армани, Хуан Муссо, Эмилиано Мартинес, Эстебан Андрада;
Защитники: Гонсало Монтьель, Науэль Молина, Хуан Фойт, Лукас Мартинес, Херман Песселья, Николас Отаменди, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Маркос Акунья;
Полузащитники: Леандро Паредес, Гидо Родригес, Николас Домингес, Джовани Ло Чельсо, Эксекиэль Паласиос, Родриго де Пауль, Папу Гомес, Николас Гонсалес, Анхель Ди Мария;
Нападающие: Лукас Аларио, Лионель Месси, Пауло Дибала, Лаутаро Мартинес, Хоакин Корреа, Анхель Корреа, Хулиан Альварес.
#Eliminatorias Lista de convocados por el entrenador de la @Argentina, @lioscaloni, para la triple fecha de octubre pic.twitter.com/kBd3DFLks8— Selección Argentina ???????? (@Argentina) September 27, 2021
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