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Босния и Герцеговина - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2022
Босния и Герцеговина - Украина: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.11.2021 ⋊ Отбор к ЧМ-2022 на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во Львове Босния и Герцеговина смогла зацепиться за выгодную для себя ничью. Тогда было много разговоров о втором матче между командами, который пройдет уже на территории балканской сборной. Однако мало кто предполагал такое развитие ситуации, что последний матч боснийцам будет не нужен.
А именно так оно сейчас и есть. Босния и Герцеговина в предпоследнем туре отбора (Украина его пропускала) уступила Финляндии и потеряла даже теоретические шансы на вторую позицию. Это будет поединок сугубо за престиж, тогда как Украине нужна чисто победа для сохранения шансов на выход на чемпионат мира. Интересно, кто и как проявит себя в совершенно разных турнирных условиях.
Матч десятого тура группы D отбора к ЧМ-2022 Босния и Герцеговина – Украина состоится во вторник, 16-го ноября 2021-го года, в 21:45. Прямая онлайн видеотрансляция состоится сразу на двух телеканалах – "Футбол 1" и "Украина". В Интернете официальный сигнал трансляции можно найти на Oll.tv.
Если у вас не будет возможности наблюдать за видеоэфиром, UA-Футбол предлагает вам текстовый онлайн поединок. Переходите в матч-центр UA-Футбол >>>
Напомним также, что на YouTube-канале "Подкасты UA-Футбол" >>> состоится аудиотрансляция матча Босния и Герцеговина – Украина. Это звуковой комментарий событий поединка в живом времени.
Напомним также, что UA-Футбол имеет свой профильный телеграм-канал о Таблице коэффициентов, рейтингах и посевах. Там, в частности, оперативно появляется информация и о возможных соперниках сборной Украины, о ее шансах на посев и позициях перед жребием. Подписывайтесь >>>
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