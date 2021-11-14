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Босния и Герцеговина - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Босния и Герцеговина - Украина: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.11.2021 ⋊ Отбор к ЧМ-2022 на UA-Футбол

Босния и Герцеговина - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Во Львове Босния и Герцеговина смогла зацепиться за выгодную для себя ничью. Тогда было много разговоров о втором матче между командами, который пройдет уже на территории балканской сборной. Однако мало кто предполагал такое развитие ситуации, что последний матч боснийцам будет не нужен.

А именно так оно сейчас и есть. Босния и Герцеговина в предпоследнем туре отбора (Украина его пропускала) уступила Финляндии и потеряла даже теоретические шансы на вторую позицию. Это будет поединок сугубо за престиж, тогда как Украине нужна чисто победа для сохранения шансов на выход на чемпионат мира. Интересно, кто и как проявит себя в совершенно разных турнирных условиях.

Матч десятого тура группы D отбора к ЧМ-2022 Босния и Герцеговина – Украина состоится во вторник, 16-го ноября 2021-го года, в 21:45. Прямая онлайн видеотрансляция состоится сразу на двух телеканалах – "Футбол 1" и "Украина". В Интернете официальный сигнал трансляции можно найти на Oll.tv.

Если у вас не будет возможности наблюдать за видеоэфиром, UA-Футбол предлагает вам текстовый онлайн поединок. Переходите в матч-центр UA-Футбол >>>

Напомним также, что на YouTube-канале "Подкасты UA-Футбол" >>> состоится аудиотрансляция матча Босния и Герцеговина – Украина. Это звуковой комментарий событий поединка в живом времени.

Напомним также, что UA-Футбол имеет свой профильный телеграм-канал о Таблице коэффициентов, рейтингах и посевах. Там, в частности, оперативно появляется информация и о возможных соперниках сборной Украины, о ее шансах на посев и позициях перед жребием. Подписывайтесь >>>

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В статье: Украина Босния и Герцеговина
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Комментарии (2)
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djeff2015 (Запорожье)
14.11.2021 в 12:50
а почему не в записи???? не порядок......
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winter (Berlin)
14.11.2021 в 14:25
УЄФА/ФІФА зобов"язує показувати Офіційні матчі своєї збірної на загальнодоступному каналі, якби цього не було, то і цей матч був би тільки на платних у рудого олігарха
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