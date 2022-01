Спасибо VAR. Алиссон – первый вратарь в истории, которому дважды отменили красную карточку

Голкипер национальной сборной Бразилии Алиссон Бекер стал первым игроком в истории футбола, которого арбитр дважды удалял с поля, но потом был вынужден вернуть обратно, как сообщает Marca. Дело в том, что в обоих случаях рефери передумал после помощи VAR. В первый раз судья заменил красную на желтую, а во второй – отменил "горчичник".

Вашему вниманию – видео двух эпизодов с участием вратаря "Ливерпуля". На повторах можно заметить, что Алиссон первым делом успевает сыграть в мяч:

Alisson Becker was given two red cards and sent off twice playing for Brazil against Ecuador tonight.



Both times VAR overturned them ????



pic.twitter.com/64EjUxZvJ3 — Believe In JESUS ????????❤️ (@GhanaSocialU) January 28, 2022

Вчера, в матче 15-го тура квалификации на Мундиаль, сборная Эквадора расписала паритет с бразильцами (1:1).

6’ - Casemiro! 1-0 Brazil

15' - Ecuador GK sent off

20' - Brazil’s Emerson Royal sent off

26' - Alisson red card. VAR overturns it

57’ - Ecuador penalty. VAR overturns it

75’ - Torres for Ecuador! 1-1

91' - Alisson concedes penalty, sent off

97' - VAR overturns red and penalty — BBC Sport (@BBCSport) January 28, 2022