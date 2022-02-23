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Министр спорта Польши: Если бы все зависело от меня, мы бы не поехали в Москву

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Камиль Бортничук вновь высказался против поездки в Россию

Министр спорта Польши: Если бы все зависело от меня, мы бы не поехали в Москву

Фото: PAP/ leszek Szymanski

Новина українською

Министр спорта Польши Камиль Бортничук стремится избежать поездки сборной на матч ЧМ-2022 с Россией в Москву.

– Стоит ли сборной Польши лететь в Москву на стыковой матч с Россией на фоне событий на восточной границе Украины?

– Если бы все зависело от меня, мы бы не поехали в Москву.

– Почему?

– Потому что я считаю, что любое участие европейской сборной в спортивном мероприятии, которое состоится в Российской Федерации, будет использовано режимом Владимира Путина для пропаганды.

В то же время я прекрасно осознаю, что отказ от этого матча будет болезненным для наших болельщиков, потому что сборную, вероятно, накажут техническим поражением, – сказал Бортничук.

Напомним, что 24 марта сборная Польши должна сыграть против России в рамках плей-офф квалификации на чемпионат мира-2022. Польский союз уже обращался в УЕФА по поводу проведения поединка на нейтральном поле.

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В статье: Польша Россия война с Россией
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Источник:
Interia Sport

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Комментарии (2)
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uprise (Минск)
23.02.2022 в 13:13
Значит все таки поедут!
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Віктор Бокасса (Betwmount)
23.02.2022 в 12:36
А що сталося з Югославією перед Євро-92?
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