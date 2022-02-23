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Министр спорта Польши: Если бы все зависело от меня, мы бы не поехали в Москву
Камиль Бортничук вновь высказался против поездки в Россию
Фото: PAP/ leszek Szymanski
Министр спорта Польши Камиль Бортничук стремится избежать поездки сборной на матч ЧМ-2022 с Россией в Москву.
– Стоит ли сборной Польши лететь в Москву на стыковой матч с Россией на фоне событий на восточной границе Украины?
– Если бы все зависело от меня, мы бы не поехали в Москву.
– Почему?
– Потому что я считаю, что любое участие европейской сборной в спортивном мероприятии, которое состоится в Российской Федерации, будет использовано режимом Владимира Путина для пропаганды.
В то же время я прекрасно осознаю, что отказ от этого матча будет болезненным для наших болельщиков, потому что сборную, вероятно, накажут техническим поражением, – сказал Бортничук.
Напомним, что 24 марта сборная Польши должна сыграть против России в рамках плей-офф квалификации на чемпионат мира-2022. Польский союз уже обращался в УЕФА по поводу проведения поединка на нейтральном поле.
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