Министр спорта Польши: Если бы все зависело от меня, мы бы не поехали в Москву

Министр спорта Польши Камиль Бортничук стремится избежать поездки сборной на матч ЧМ-2022 с Россией в Москву.

– Стоит ли сборной Польши лететь в Москву на стыковой матч с Россией на фоне событий на восточной границе Украины?

– Если бы все зависело от меня, мы бы не поехали в Москву.

– Почему?

– Потому что я считаю, что любое участие европейской сборной в спортивном мероприятии, которое состоится в Российской Федерации, будет использовано режимом Владимира Путина для пропаганды.

В то же время я прекрасно осознаю, что отказ от этого матча будет болезненным для наших болельщиков, потому что сборную, вероятно, накажут техническим поражением, – сказал Бортничук.

Напомним, что 24 марта сборная Польши должна сыграть против России в рамках плей-офф квалификации на чемпионат мира-2022. Польский союз уже обращался в УЕФА по поводу проведения поединка на нейтральном поле.