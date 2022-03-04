Пресс-атташе сборной Польши: ФИФА до сих пор не приняла решения по матчу с россией

Польша не получила официальных подтверждений об отмене стыкового матча против россии на ЧМ-2022, об этом сообщил пресс-атташе "Кадры" Якуб Квятковский. Напомним, ранее официально сообщалось, что россия была отстранена от турниров ФИФА и УЕФА.

"ФИФА до сих пор не приняла решения по матчу плей-офф Россия – Польша. Мы не получали никакой корреспонденции от международной федерации по этому поводу. Вся информация, которая появляется на эту тему в СМИ, является сугубо домыслами".

FIFA wciąż nie podjęła decyzji odnośnie meczu barażowego RUS - POL. Nie otrzymaliśmy w tej kwestii żadnej korespondencji z międzynarodowej federacji. Wszystkie informacje pojawiające się na ten temat w przestrzeni medialnej, to wyłącznie spekulacje. — Jakub Kwiatkowski (@KwiatkowskiKuba) March 4, 2022

Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.