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Робертсон: Украинцы освоились быстрее нас и сыграли лучше
Была невероятно тяжелая борьба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер сборной Шотландии Эндрю Робертсон высказался после поражения от Украины (1:3) в рамках полуфинального стыкового матча отбора ЧМ-2022.
"Большое разочарование. Мы долго ждали этого матча, но не смогли показать свою игру. Украинцы освоились быстрее нас и сыграли лучше. Мы знали, что они устанут и пытались вернуться в игру, но эта была невероятно тяжелая борьба. Самое печальное, что мы не смогли сыграть так, как хотели. Мы подвели себя сегодня.
Мы должы держаться вместе. Знаем, что нас ждет неприятный разбор полетов. Сейчас мы можем лишь попросить прощения у болельщиков. Мы должны постараться и попытать счастья еще раз", - сказал Робертсон.
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