Последняя надежда Бэйла. Сборная Уэльса и ее главный секрет

16 лет назад сборная Украины в последний раз участвовала на Чемпионате мира. Если вам кажется, что это много, подумайте об Уэльсе. Болельщики "драконов" не видели свою команду на Мундиале 64 года. ЧМ-1958 остается единственным в истории этой сборной. От Кубка мира в Катаре Уэльс отделяет один матч. Матч с Украиной.

"Мы конечно же сочувствуем Украине, но..." С подобными сентиментами соперника мы встречались перед игрой с Шотландией. Игроки и тренеры сборной Уэльса думают и говорят примерно такими же словами.

"Это имеет огромное значение для Уэльса, – говорит главный тренер сборной Роберт Пейдж. – Матч с Украиной будет самым важным в истории сборной Уэльса с 1958 года".

"Мы отчаянно жаждали этого момента 50-60 лет. Это мечта для нашей команды. Мы думаем только об этом матче", – замечает защитник Бен Дэвис.

Наследие Гари Спида

Сборная Уэльса громко о себе заявила на Евро-2016. "Драконы" смогли дойти до полуфинала турнира, где уступили будущему победителю турнира сборной Португалии. Пять лет спустя Уэльс снова смог выйти из группы Чемпионата Европы-2020, но в 1/8 разгромно уступил Дании.

Полуфинал Евро-2016 был тренерским триумфом Криса Коулмэна, менеджера с удивительной карьерной траекторией (ныне он работает в греческом "Атромитосе"), но все же отсчет нынешним успехам "драконов" нужно вести с 2010 года, когда Уэльс принял Гари Спид.

В свое время Спиду принадлежал рекорд по количеству матчей в АПЛ (535), и он был одним самых видных игроков Уэльса. (В отборе на ЧМ-2002 Уэльс был в одной группе с Украиной, и Спид, как и нынешний тренер сборной Роб Пейдж, принял участие в двух ничейных матчах с "сине-желтыми". В Киеве и Кардиффе команды сыграли 1:1 – прим.ред.). Спид закончил карьеру в 39 лет, затем он четыре месяца проработал главным тренером "Шеффилд Юнайтед". В декабре 2010 его пригласила сборная Уэльса.

Уэльс занимал 112 место в рейтинге ФИФА (ныне он 18-й), и большинство игроков той команды воспринимали международные матчи в качестве обременительной рутины.

Спид обладал необходимой харизмой, авторитетом и настойчивостью, чтобы изменить положение вещей. Реформы произошли на всех уровнях: по настоянию Спида все игроки сборной выучили гимн Уэльса "Hen Wlad Fy Nhadau" на валлийском языке, даже если не понимали его слов (валлийским, который относится к кельтской группе, владеют только 20% населения Уэльса), футбольная ассоциация начала строительство современного футбольного центра, в тренерском штабе сборной Уэльса появились специалисты по спортивной медицине и питанию, произошла смена поколений – в своей первой игре во главе сборной Спид сделал капитаном 20-летнего Аарона Рэмзи. Результаты изменились кардинальным образом. За год Уэльс поднялся в рейтинге на 64 позиции и получил специальную награду от ФИФА.

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Жизнь Спида трагически оборвалась в конце ноября 2011 года, но результаты его работы ощутимы и ныне.

There's Only One Gary Speed. ❤️????????????????????????????



The Red Wall rises for the former Wales manager on what would have been his 52nd birthday. pic.twitter.com/LhoqmFuZgn — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 8, 2021

Очередная смена поколений

На Евро-2020 сборная Уэльса была одной из самых молодых на турнире, но ее лидеры остаются неизменными. Это Гарет Бэйл, Аарон Рэмзи и Джо Аллен. Всем им больше тридцати и их клубные карьеры давно на спаде.

Мадридская пресса в последние сезоны называла Бэйла "паразитом", даже человеколюбу Карло Анчелотти не удалось реанимировать его карьеру в "бланкос". В 2022 году валлиец провел за Мадрид всего лишь 97 минут. У Бэйла закончился контракт с "Реалом" и поговариют, что 32-летний вингер закончит летом карьеру, если Уэльс не выйдет на Чемпионат мира. Если же "драконы" пробьются на ЧМ в Катаре Бэйл будет искать клуб для подержания игровой практики. Называются даже такие варианты как "Кардифф", выступающий в Чемпионшипе.

"Если мы выйдем на ЧМ, он определенно продолжит играть. – говорит Пейдж. – Он мечтает о Чемпионате мира, в карьере Бэйла было все, кроме него".

"Уэльс. Гольф. Реал. Именно в таком порядке". Фотографии Бэйла с этим слоганом уже более двух лет, и ничего в порядке вещей не изменилось. Именно два гола Бэйла в полуфинале плей-офф с Австрией позволили Уэльсу добыть победу (2:1), хотя соперник играл значительно лучше. Есть теория, что матчи сборных играются в другом темпе, что позволяет Бэйлу, учитывая его физические кондиции, демонстрировать в них свой высокий класс. Но не только в классе дело. Действительно, в футбольном плане Бэйла интересует только сборная Уэльса и в матчах за нее он играет с предельной мотивацией и самоотдачей.

Бэйл сколотил себе состояние в Мадриде, на континенте существенно улучшил свое финансовое положение и Аарон Рэмзи. Его 20-миллионный контракт с "Ювентусом" будет действовать еще год, но в Турине уже давно не рассчитывают на валлийского хавбека. Вторую половину сезона 2021/22 Рэмзи провел в аренде в "Рейнджерсе", но и там не стал основным. В Глазго он запомнится только промахом в серии пенальти в финале Лиги Европы с "Айнтрахтом".

Туманные карьерные перспективы и у Джо Аллена. Последние несколько лет 32-летний опорник провел в середняке Чемпионшипа "Сток Сити", летом его контракт подходит к концу.

Но проблемным сезон 2021/22 был не только у ветеранов и лидеров сборной Уэльса.

Киперы Дэнни Уорд и Уэйн Хенесси – глубокие резервисты в своих клубах, центрбек Итан Ампаду вылетел с "Венецией" в Серию В, Джо Родон не имел игровой практики в "Тоттенхэме", его одноклубник Бен Дэвис был основным, но именно на его позицию Антонио Конте хочет видеть усиление. Еще один центрбек Крис Мефам из "Борнмута" вторую половину сезона просидел в запасе. Вылетом закончился и сезон Коннора Робертса в "Бернли", едва не вылетел и Дэниэл Джеймс из "Лидса" – его 26-миллионый трансфер из "Манчестер Юнайтед" пока не оправдал себя. По сути из игроков основы только центрхав Харри Уилсон и фулбек Неко Уильямс могут гордиться своим сезоном, но их доминирующему "Фулхэму" просто не было равных в Чемпионшипе.

Особая атмосфера

Тактически сборная Уэльса не представляет собой больших изысков, это разные вариации схемы с тремя защитниками (3-4-3, 3-1-4-2, 5-4-1 и так далее) или 4-2-3-1, когда нужно дожимать соперника. Уэльс – это про надежную игру в обороне и скорость в атаке.

Бесхитростность своего подхода к игре описывает сам Роб Пейдж. "Можем ли мы владеть мячом или доминировать в матчах против топ-команд? Вероятно, нет. Будем ли мы решительно защищаться? Конечно же. Есть ли у нас игроки для контратакующего футбола? Да".

Рывки под удар из центра поля могут делать Рэмзи и Уилсон (в клубе действующий на позиции вингера), о скорости Бэйла и Джеймса знают все. Для крайних случаев есть 195-сантиметровый таргетмен Киффер Мур.

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

Как же объяснить успехи этой сборной футболистов Чемпионшипа и увядающих звезд? (Для трехмиллионной нации полуфинал и 1/8 на двух подряд Евро и плей-офф за выход на ЧМ определенно успех).

Все дело в атмосфере в сборной, которую изначально создал Гари Спид. Его дело продолжил Крис Коулмэн, развил Райан Гиггз и вывел на другой уровень Роб Пейдж, заменивший отстраненного Гиггза из-за его судебного разбирательства. Если говорить коротко, сборная Уэльса – это команда друзей, где между футболистами из "Чарльтона" и "Реала" нет больших различий, если они в равной степени отдают себя главным принципам сборной: преданность, профессионализм, патриотизм.

Гармония в раздевалке – это футбольный элемент, влияние которого на игру измерить или проанализировать очень сложно, но для Уэльса он имеет определяющее значение.

Взять к примеру слова Пейджа о том, как он мотивировал игроков перед матчем плей-офф с Австрией.

"Я говорил о дружбе. Я прочитал статью о легенде Уэльса Джо Ледли и в ней немало места было уделено дружбе футболистов в сборной. Ледли говорил, что он играл за многие клубы, подружился с большим количеством игроков, но нигде он встречал такой дружбы, как в раздевалке сборной Уэльса. Эти игроки выросли вместе, они поддерживали друг с другом связь, и не могли дождаться момента, чтобы играть за Уэльс".

"Возвращаясь к речи перед матчем. Я сказал футболистам, что это меня очень потрясло. Я сказал: «Если мы уберем деньги и политику из футбола, мы всего лишь группа друзей, которым приятно тусоваться вместе. Это так и есть. Идите и просто покажите болельщикам то, что я вижу каждый день. Играйте с улыбкой»".

Гарет Бэйл остается ключевым и определяющим игроком сборной Уэльса. Однако не только футбольный талант пятикратного обладателя ЛЧ является двигателем этой команды, но и удивительная сплоченность.