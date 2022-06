Последняя надежда Бэйла. Сборная Уэльса и ее главный секрет

16 лет назад сборная Украины в последний раз участвовала на Чемпионате мира. Если вам кажется, что это много, подумайте об Уэльсе. Болельщики "драконов" не видели свою команду на Мундиале 64 года. ЧМ-1958 остается единственным в истории этой сборной. От Кубка мира в Катаре Уэльс отделяет один матч. Матч с Украиной.

"Мы конечно же сочувствуем Украине, но..." С подобными сентиментами соперника мы встречались перед игрой с Шотландией. Игроки и тренеры сборной Уэльса думают и говорят примерно такими же словами.

"Это имеет огромное значение для Уэльса, – говорит главный тренер сборной Роберт Пейдж. – Матч с Украиной будет самым важным в истории сборной Уэльса с 1958 года".

"Мы отчаянно жаждали этого момента 50-60 лет. Это мечта для нашей команды. Мы думаем только об этом матче", – замечает защитник Бен Дэвис.

Сборная Уэльса громко о себе заявила на Евро-2016. "Драконы" смогли дойти до полуфинала турнира, где уступили будущему победителю турнира сборной Португалии. Пять лет спустя Уэльс снова смог выйти из группы Чемпионата Европы-2020, но в 1/8 разгромно уступил Дании.

Полуфинал Евро-2016 был тренерским триумфом Криса Коулмэна, менеджера с удивительной карьерной траекторией (ныне он работает в греческом "Атромитосе"), но все же отсчет нынешним успехам "драконов" нужно вести с 2010 года, когда Уэльс принял Гари Спид.

В свое время Спиду принадлежал рекорд по количеству матчей в АПЛ (535), и он был одним самых видных игроков Уэльса. (В отборе на ЧМ-2002 Уэльс был в одной группе с Украиной, и Спид, как и нынешний тренер сборной Роб Пейдж, принял участие в двух ничейных матчах с "сине-желтыми". В Киеве и Кардиффе команды сыграли 1:1 – прим.ред.). Спид закончил карьеру в 39 лет, затем он четыре месяца проработал главным тренером "Шеффилд Юнайтед". В декабре 2010 его пригласила сборная Уэльса.

Уэльс занимал 112 место в рейтинге ФИФА (ныне он 18-й), и большинство игроков той команды воспринимали международные матчи в качестве обременительной рутины.

Спид обладал необходимой харизмой, авторитетом и настойчивостью, чтобы изменить положение вещей. Реформы произошли на всех уровнях: по настоянию Спида все игроки сборной выучили гимн Уэльса "Hen Wlad Fy Nhadau" на валлийском языке, даже если не понимали его слов (валлийским, который относится к кельтской группе, владеют только 20% населения Уэльса), футбольная ассоциация начала строительство современного футбольного центра, в тренерском штабе сборной Уэльса появились специалисты по спортивной медицине и питанию, произошла смена поколений – в своей первой игре во главе сборной Спид сделал капитаном 20-летнего Аарона Рэмзи. Результаты изменились кардинальным образом. За год Уэльс поднялся в рейтинге на 64 позиции и получил специальную награду от ФИФА.

Жизнь Спида трагически оборвалась в конце ноября 2011 года, но результаты его работы ощутимы и ныне.

There's Only One Gary Speed. ❤️????????????????????????????



The Red Wall rises for the former Wales manager on what would have been his 52nd birthday. pic.twitter.com/LhoqmFuZgn