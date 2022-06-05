Уэльс только раз играл на Мундиале - чудом туда попал, а остановил его гений Пеле

Сыновья земли Дракона рвутся на Чемпионат мира 2022 года. Задача же сборной Украины сделать так, чтобы пока в истории этой команды оставалось только одно упоминание о мундиале. Тогда валлийцы дали бой легендарной Бразилии с Пеле, Гарринчей и Диди.

Гарет Бэйл или Райян Гиггз? Видимо, таким должен быть выбор многих поклонников футбола в опросе "Кто является лучшим футболистом Уэльса всех времен?". Более олдскульные фаны еще Яна Раша вспомнят, часть невероятного "Ливерпуля" 80-х. Однако ответ может быть и за пределами этих фамилий. Первым из валлийцев в зал славы английского футбола попал Джон Чарльз. Он легенда "Лидс Юнайтед" и "Ювентуса". Играл даже в возрасте за 40, 15 лет выступал за сборную и пусть эти выступления не были регулярными, но именно он провел команду на чемпионат мира 1958 года и там заставил всех смотреть на нее с уважением. Этого не удалось ни Гиггзу, ни Рашу, надеемся, не удастся и Бэйлу.

Джон Уильям Чарльз имел прозвище "Нежный великан". Сейчас габаритный, широкоплечий футболист ростом 189 сантиметров будет считаться очень мощным, а тогда (средний рост был меньше у всего человечества из-за нерегулярного белкового питания) и подавно. Этот крепыш был не только тараном, но и довольно умным, разноплановым игроком, мог при необходимости действовать на нескольких позициях, а диапазон колебался между функцией центрфорварда и центрального защитника.

Читайте также Бэйл закончил самую спортивную школу Уэльса. Его друзья выигрывали Кубок шести наций и Тур де Франс

Но не только Чарльзом была сильна та сборная. Тогда собралось действительно сильное поколение. Столь мощной по именам команда Уэльса была разве что в первой половине 90-х. В воротах тогда стоял самый знаменитый вратарь в истории лондонского "Арсенала" Джек Келси. На смену Альфреду Шервуду, Рону Берджессу и Тревору Форду пришли Айвор Оллчерч, Клиффорд Джонс, Терри Мэдвин, Рой Вернон, брат Джона Мелвин Чарльз (его сын будет играть за сборную в 80-е) и другие.

И все же Уэльс не должен был попадать в Швецию. В своей квалификационной группе команда дома выиграла у сборных ГДР и Чехословакии и обоим им проиграла на выезде. Первое место заняла команда Йозефа Масопуста и его коллег.

Шанс случился из-за событий далеких от футбола и даже чисто географически слишком удаленных от Британских берегов.

В азиатско-африканской отборочной зоне Египет и Судан отказались играть против Израиля после Суэцкого кризиса, в то время как Индонезия настаивала на встрече с Израилем на нейтральной территории. ФИФА объявил Израиль победителем группы, однако руководящий орган мирового футбола не хотел иметь ситуацию, когда команда получает путевку в финальную часть чемпионата мира без матча. УЕФА провела жеребьевку среди сборных, которые заняли вторые места в подгруппах. Если вы думаете, что Уэльс получил счастливый жребий, то ошибаетесь. Он выпал Бельгии, но та отказалась участвовать в стыковых матчах. Только потом Фортуна на все зубы улыбнулась Уэльсу. Он должен был провести два стыковых матча против Израиля. Это сейчас в подобном противостоянии еще могут быть какие-либо вопросы. Тогда же преимущество представителей Соединенного Королевства было слишком большим. 2:0 в Рамат-Гане и тот же счет на "Ниниан Парке" в Кардиффе – историческая путевка была добыта. Интересно, что на чемпионат мира попали все сборные Великобритании: Уэльс, Северная Ирландия, Англия и Шотландия. Еще веселее, что хорошо там выступили две первые, хотя наиболее авторитетными из этой четверки были две последние.

Особо стоит отметить тренера сборной Уэльса. Джимми Мёрфи сам выступал за национальную команду, а с 1945 и по 1971 год работал в тренерском штабе "Манчестер Юнайтед". У Мэтта Басби он отвечал за сбор информации о соперниках, скаутинге и молодежной команде. С 1956-го еще и возглавил Уэльс. Именно работа со сборной уберегла его от Мюнхенской катастрофы в 1958 году. Перед чемпионатом мира он временно возглавил главную команду "красных дьяволов", пока лечился Басби. Мёрфи неожиданно довел обновленную, то есть фактически молодежную команду до финал Кубка Англии, где уступил "Болтон Вондерерс" с невероятным форвардом Нетом Лофтхаусом, который и сделал результат. Для сборной у Мёрфи из клуба был Колин Уэбстер, которому "повезло" заболеть и не полететь с клубом на матч против "Цервены Звезды", поэтому не попасть в авиакатастрофу.

Выступления в Швеции Уэльс начал с матча в маленьком городке Сандвикен, но соперник у него был ого-го какой. Сборная Венгрии. Уже без Пушкаша, Кочиша и Цибора, но все еще с Грошичем, Божиком, Хиддегкути и новыми сильными футболистами, как Лайош Тихи.

С венграми сыграли в ничью 1:1, гол Джона Чарльза, альбионская классика – подача с углового, высокий прыжок и удар головой. Затем уже на главном стадионе чемпионата "Росунди" в Стокгольме "отпустили" Мексику. Вели в счете 1:0, однако на 89-й минуте дали отличиться Хайме Белмонте, который за этот гол получил прозвище "герой Сольны", от названия района города, где расположена арена. Героем же его назвали за первое набранное Мексикой очко на чемпионатах мира. На той же "Росунде" подопечные Мёрфи сыграли по нулям с хозяевами соревнований и будущими финалистами шведами, которые уже имели две победы и могли беречь силы.

Венгрия и Уэльс набрали по три очка и разделили второе место. По тогдашнему регламенту проводили дополнительный матч (такая же судьба, но с разным финалом постигла также Северную Ирландию и Англию). Снова "Росунда", но почти пустая, публики всего 2800 человек. Команды - "вареные", ведь пауза перед матчем была только в один день (сейчас так уже нельзя делать). В этот раз представители Великобритании победили. Они пропустили от Тихи (ошибка Стюарта Уилльямса, оставившего свободным игрока у угла вратарской) в первом тайме, после перерыва же Айвор Оллчерч (мертвый удар под стойку) и Терри Мэдвин (выход один на один с вратарем после перехвата в центре поля) развернули ход матча в противоположную сторону, а добил соперника их защитник Ферец Шипош, удаленный уже после второго гола Уэльса. Не забудем и большой вклад в победу вратаря Джека Келси.

Таким образом, ребята Мерфи вышли в четвертьфинал на Бразилию. На этот матч пришлось ехать в Гетеборг на стадион "Уллеви". Там "селесао" долго и бесплодно атаковала, а соперник находил совсем единичные возможности напрягать Жилмара. Несмотря на тяжелый календарь матчей, Уэльс не уступал в скорости и энергичности. Превосходство класса бразильцев, индивидуального мастерства не находило воплощения в завершающих ударах. "The Times" следующим образом описывала события на поле: "Бразильцы гладили и ласкали мяч. В общем, валлийцы бегали по кругу в течение большей части игры. Это была поэзия движения".

Да, у Висенте Феолы была команда гениев, однако она изрядно нервничала. Все предыдущие чемпионаты мира были для этой сборной временем больших ожиданий и не менее больших разочарований. Также новаторская схема 4-2-4 не всегда давала только плюсы. Действительно они серьезно напрягали соперника, но ведь и сами бразильцы еще не владели этим оружием полноценно. "Селесао" начала так играть только в апреле перед чемпионатом мира, абсолютное большинство ее футболистов до этого никогда не сталкивались с этой схемой, ведь ее в чистом виде внедрял только Белла Гуттманн в "Сан Пауло". На поле же в том матче был один игрок "Сан Пауло" Нилтон Де Сорди. Судьбу поединка решил Пеле. Он принял мяч в штрафной площадке и мгновенно, элегантно обыграл Мелвина Чарльза, а Уилльямс не успел подстраховать. Так, будущий "король футбола" забил первый из своих шести голов на том чемпионате. Забить же Бразилии было очень тяжело. Только легенда говорит о "забьете нам сколько сможете, мы забьем сколько пожелаем", но "селесао" свой первый гол пропустила аж в полуфинале – четыре сухих поединка для голеардорских времен 50-х были супер серией.

Уэльс не забил и уехал из Швеции под аплодисменты и с реноме серьезной команды, которая по сей день никогда больше не попадала на чемпионаты мира.

Фото - Getty Images