Чемпионат мира 2022: составы всех сборных на турнир

Каждая национальная сборная может внести в заявку на Чемпионат мира 2022 года в Катаре 26 игроков, включая трех вратарей. Окончательный состав может быть объявлен до 13 ноября 2022 года. Замена травмированных футболистов или инфицированных на коронавирус разрешается за 24 часа до первой игры на ЧМ-2022.

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Информация по каждой команде будет добавляться после объявления официальной заявки.

Группа А

Эквадор состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Густаво Альфаро

Заявка еще не объявлена

Катар состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Феликс Санчес Бас

Вратари: Юсеф Хассан ("Аль-Гарафа"), Саад Аль-Шеб ("Аль-Садд"), Мешааль Баршам ("Аль-Садд").

Юсеф Хассан ("Аль-Гарафа"), Саад Аль-Шеб ("Аль-Садд"), Мешааль Баршам ("Аль-Садд"). Защитники: Басим Аль-Рави ("Аль-Духайль"), Ро-Ро ("Аль-Садд"), Мосааб Ходер ("Аль-Садд"), Тарек Сальман ("Аль-Садд"), Буалем Хухи ("Аль-Садд"), Абделькарим Хассан ("Аль-Саад"), Хомам Ахмед ("Аль-Гарафа"), Джассем Габер ("Аль-Араби"), Салем Аль-Хаджри ("Аль-Садд").

Басим Аль-Рави ("Аль-Духайль"), Ро-Ро ("Аль-Садд"), Мосааб Ходер ("Аль-Садд"), Тарек Сальман ("Аль-Садд"), Буалем Хухи ("Аль-Садд"), Абделькарим Хассан ("Аль-Саад"), Хомам Ахмед ("Аль-Гарафа"), Джассем Габер ("Аль-Араби"), Салем Аль-Хаджри ("Аль-Садд"). Полузащитники: Али Ассадалла ("Аль-Садд"), Мохаммед Абдулвахаб ("Аль-Садд"), Ассим Мадибо ("Аль-Духайль"), Мостафа Тарек ("Аль-Садд"), Карим Будиаф ("Аль-Духайль"), Абдулазиз Хатем ("Аль-Райян"), Наиф Аль-Хадрами ("Аль-Райян"), Акрам Афиф ("Аль-Садд"), Халид Мунир ("Аль-Вакра").

Али Ассадалла ("Аль-Садд"), Мохаммед Абдулвахаб ("Аль-Садд"), Ассим Мадибо ("Аль-Духайль"), Мостафа Тарек ("Аль-Садд"), Карим Будиаф ("Аль-Духайль"), Абдулазиз Хатем ("Аль-Райян"), Наиф Аль-Хадрами ("Аль-Райян"), Акрам Афиф ("Аль-Садд"), Халид Мунир ("Аль-Вакра"). Нападающие: Исмаил Мохаммад ("Аль-Духайль"), Хасан Аль-Хайдос ("Аль-Садд"), Альмоэз Али ("Аль-Духайль"), Мохаммед Мунтари ("Аль-Духайль"), Ахмед Алаа ("Аль-Гарафа").

Нидерланды состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Луи ван Гал

Вратари: Юстин Бейло ("Фейеноорд"), Андрис Нопперт ("Херенвен"), Ремко Пасвеер ("Аякс").

Юстин Бейло ("Фейеноорд"), Андрис Нопперт ("Херенвен"), Ремко Пасвеер ("Аякс"). Защитники: Натан Аке ("Манчестер Сити", Англия), Джереми Фримпонг ("Байер", Германия), Дэйли Блинд ("Аякс"), Юрриен Тимбер ("Аякс"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Англия), Дензел Думфрис ("Интер", Италия), Стефан де Врей ("Интер", Италия), Маттейс де Лигт ("Бавария", Германия), Тирелл Маласиа ("Манчестер Юнайтед", Англия).

Натан Аке ("Манчестер Сити", Англия), Джереми Фримпонг ("Байер", Германия), Дэйли Блинд ("Аякс"), Юрриен Тимбер ("Аякс"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Англия), Дензел Думфрис ("Интер", Италия), Стефан де Врей ("Интер", Италия), Маттейс де Лигт ("Бавария", Германия), Тирелл Маласиа ("Манчестер Юнайтед", Англия). Полузащитники: Стевен Бергейс ("Аякс"), Стевен Бергвейн ("Аякс"), Дэви Классен ("Аякс"), Кеннет Тайлор ("Аякс"), Коди Гакпо (ПСВ), Хави Симонс (ПСВ), Френки де Йонг ("Барселона", Испания), Тен Копмейнерс ("Аталанта", Италия), Мартен де Рон ("Аталанта", Италия), Ноа Ланг ("Брюгге", Бельгия).

Стевен Бергейс ("Аякс"), Стевен Бергвейн ("Аякс"), Дэви Классен ("Аякс"), Кеннет Тайлор ("Аякс"), Коди Гакпо (ПСВ), Хави Симонс (ПСВ), Френки де Йонг ("Барселона", Испания), Тен Копмейнерс ("Аталанта", Италия), Мартен де Рон ("Аталанта", Италия), Ноа Ланг ("Брюгге", Бельгия). Нападающие: Мемфис Депай ("Барселона", Испания), Винсент Янссен ("Антверпен", Бельгия), Люк де Йонг (ПСВ), Ваут Вегорст ("Бешикташ", Турция).

Сенегал состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Алью Сиссе

Вратари: Эдуар Менди ("Челси", Англия), Сени Дьенг ("Куинз Парк Рейнджерс", Англия), Альфред Гомис ("Ренн", Франция).

Эдуар Менди ("Челси", Англия), Сени Дьенг ("Куинз Парк Рейнджерс", Англия), Альфред Гомис ("Ренн", Франция). Защитники: Юссуф Сабали ("Бетис", Испания), Калиду Кулибали ("Челси", Англия), Абду Диалло ("Лейпциг", Германия), Папе Сиссе ("Олимпиакос", Греция), Формоз Менди ("Амьен", Франция), Имаиль Якобс ("Монако", Франция), Фоде Балло-Туре ("Милан", Италия).

Юссуф Сабали ("Бетис", Испания), Калиду Кулибали ("Челси", Англия), Абду Диалло ("Лейпциг", Германия), Папе Сиссе ("Олимпиакос", Греция), Формоз Менди ("Амьен", Франция), Имаиль Якобс ("Монако", Франция), Фоде Балло-Туре ("Милан", Италия). Полузащитники: Нампалис Менди ("Лестер", Англия), Шейху Куяте ("Ноттингем Форест", Англия), Пап Матар Сарр ("Тоттенхэм", Англия), Идрисса Гуйе ("Эвертон", Англия), Мустафа Наме ("Пафос", Кипр), Мамаду Лум ("Рединг", Англия), Папе Гуйе ("Марсель", Франция), Пате Сисс ("Вальядолид", Испания).

Нампалис Менди ("Лестер", Англия), Шейху Куяте ("Ноттингем Форест", Англия), Пап Матар Сарр ("Тоттенхэм", Англия), Идрисса Гуйе ("Эвертон", Англия), Мустафа Наме ("Пафос", Кипр), Мамаду Лум ("Рединг", Англия), Папе Гуйе ("Марсель", Франция), Пате Сисс ("Вальядолид", Испания). Нападающие: Садио Мане ("Бавария", Германия), Булайе Диа ("Салернитана", Италия), Николас Джексон ("Вильярреал", Испания), Крепин Диатта ("Монако", Франция), Бамба Дьенг ("Марсель", Франция), Илиман Ндиай ("Шеффилд Юнайтед", Англия), Исмаила Сарр ("Уотфорд", Англия), Фамара Дьедиу ("Альянаспор", Турция).

Группа В

Англия состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Гарет Саутгейт

Вратари: Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Аарон Рэмсдейл ("Арсенал"), Ник Поуп ("Ньюкасл").

Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Аарон Рэмсдейл ("Арсенал"), Ник Поуп ("Ньюкасл"). Защитники: Кайл Уокер ("Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Ньюкасл"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Бен Уайт ("Арсенал"), Эрик Дайер ("Тоттенхэм"), Джон Стоунз ("Манчестер Сити"), Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"), Конор Коуди ("Эвертон").

Кайл Уокер ("Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Ньюкасл"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Бен Уайт ("Арсенал"), Эрик Дайер ("Тоттенхэм"), Джон Стоунз ("Манчестер Сити"), Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"), Конор Коуди ("Эвертон"). Полузащитники: Деклан Райс ("Вест Хэм"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Мейсон Маунт ("Челси"), Конор Галлахер ("Челси"), Калвин Филлипс ("Манчестер Сити").

Деклан Райс ("Вест Хэм"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Мейсон Маунт ("Челси"), Конор Галлахер ("Челси"), Калвин Филлипс ("Манчестер Сити"). Нападающие: Букайо Сака ("Арсенал"), Рахим Стерлинг ("Челси"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед"), Каллум Уилсон ("Ньюкасл"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Джек Грилиш ("Манчестер Сити"), Джеймс Маддисон ("Лестер").

Иран состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Карлуш Кейруш

Вратари: Алиреза Беиранванд ("Персеполис"), Амир Абедзаде ("Понферрадина", Испания), Хоссейн Хоссейни ("Эстеглал"), Паям Ниазманд ("Сепахан").

Алиреза Беиранванд ("Персеполис"), Амир Абедзаде ("Понферрадина", Испания), Хоссейн Хоссейни ("Эстеглал"), Паям Ниазманд ("Сепахан"). Защитники: Маджид Хоссейни ("Трабзонспор", Турция), Хоссейн Канаани ("Аль-Ахли", Катар), Шоджа Халилзаде ("Аль-Ахли", Катар), Мортеза Пуралиганджи ("Персеполис"), Садег Мохаррами ("Локомотив" Загреб, Хорватия), Милад Мохаммади ("Гент", Бельгия), Эхсан Хаджсафи (АЕК, Греция), Рамин Резаэян ("Персеполис"), Аболфазл Джалали ("Эстеглал").

Маджид Хоссейни ("Трабзонспор", Турция), Хоссейн Канаани ("Аль-Ахли", Катар), Шоджа Халилзаде ("Аль-Ахли", Катар), Мортеза Пуралиганджи ("Персеполис"), Садег Мохаррами ("Локомотив" Загреб, Хорватия), Милад Мохаммади ("Гент", Бельгия), Эхсан Хаджсафи (АЕК, Греция), Рамин Резаэян ("Персеполис"), Аболфазл Джалали ("Эстеглал"). Полузащитники: Саид Эззатоллахи ("Вайле", Дания), Али Карими ("Кайсериспор", Турция), Ахмад Нуроллахи ("Шабаб Аль-Ахи", ОАЭ), Рузбе Чешми ("Эстегляль"), Вахид Амири ("Персеполис"), Саман Годдос ("Брентфорд", Англия), Алиреза Джаханбахш ("Фейеноорд", Нидерланды), Али Голизаде ("Шарлеруа", Бельгия), Мехди Тораби ("Персеполис").

Саид Эззатоллахи ("Вайле", Дания), Али Карими ("Кайсериспор", Турция), Ахмад Нуроллахи ("Шабаб Аль-Ахи", ОАЭ), Рузбе Чешми ("Эстегляль"), Вахид Амири ("Персеполис"), Саман Годдос ("Брентфорд", Англия), Алиреза Джаханбахш ("Фейеноорд", Нидерланды), Али Голизаде ("Шарлеруа", Бельгия), Мехди Тораби ("Персеполис"). Нападающие: Сердар Азмун ("Байер", Германия), Мехди Тареми ("Порту", Португалия), Карим Ансарифард (АЕК, Греция).

США состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Грегг Берголтер

Вратари: Мэтт Тернер ("Арсенал", Англия), Итан Хорват ("Лутон", Англия), Шон Джонсон ("Нью-Йорк").

Мэтт Тернер ("Арсенал", Англия), Итан Хорват ("Лутон", Англия), Шон Джонсон ("Нью-Йорк"). Защитники: Кэмерон Картер-Викерс ("Селтик", Шотландия), Сержиньо Дест ("Милан", Италия), Аарон Лонг ("Нью-Йорк Ред Буллс"), Шак Мур ("Нэшвилл"), Тим Рим ("Фулхэм") , Англия), Энтони Робинсон ("Фулхэм", Англия), Джозеф Скалли ("Боруссия" Менхенгладбах, Германия), Уокер Циммерман ("Нэшвилл"), Деандре Едлин ("Интер" Майами).

Кэмерон Картер-Викерс ("Селтик", Шотландия), Сержиньо Дест ("Милан", Италия), Аарон Лонг ("Нью-Йорк Ред Буллс"), Шак Мур ("Нэшвилл"), Тим Рим ("Фулхэм") , Англия), Энтони Робинсон ("Фулхэм", Англия), Джозеф Скалли ("Боруссия" Менхенгладбах, Германия), Уокер Циммерман ("Нэшвилл"), Деандре Едлин ("Интер" Майами). Полузащитники: Бренд Ааронсон ("Лидс", Англия), Тайлер Адамс ("Лидс", Англия), Келлин Акоста ("Лос-Анджелес"), Лука де ла Торре ("Сельта", Испания), Вестон Маккенни ("Ювентус") , Италия), Юнус Муса ("Валенсия", Испания), Кристиан Ролдан ("Сиэтл").

Бренд Ааронсон ("Лидс", Англия), Тайлер Адамс ("Лидс", Англия), Келлин Акоста ("Лос-Анджелес"), Лука де ла Торре ("Сельта", Испания), Вестон Маккенни ("Ювентус") , Италия), Юнус Муса ("Валенсия", Испания), Кристиан Ролдан ("Сиэтл"). Нападающие: Кристиан Пулишич ("Челси", Англия), Хесус Ферейра ("Даллас"), Джордан Моррис ("Сиэтл"), Джованни Рейна ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Джош Сарджент ("Норвич", Англия), Тимоти Веа ("Лилль", Франция), Хаджи Райт ("Антальяспор", Турция).

Уэльс состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Роб Пейдж

Вратари: Уэйн Хэннесси ("Ноттингем Форест", Англия), Дэнни Уорд ("Лестер", Англия), Адам Дэвис ("Сток Сити", Англия).

Уэйн Хэннесси ("Ноттингем Форест", Англия), Дэнни Уорд ("Лестер", Англия), Адам Дэвис ("Сток Сити", Англия). Защитники: Неко Уильямс ("Ноттингем Форест", Англия), Бен Дэвис ("Тоттенхэм", Англия), Бенджамин Кабанго ("Суонси"), Джо Родон ("Ренн", Франция), Крис Мифем ("Борнмут", Англия) , Итан Ампаду ("Специя", Италия) Крис Гантер ("Уимблдон", Англия), Коннор Робертс ("Бернли", Англия), Том Локьер ("Лутон", Англия).

Неко Уильямс ("Ноттингем Форест", Англия), Бен Дэвис ("Тоттенхэм", Англия), Бенджамин Кабанго ("Суонси"), Джо Родон ("Ренн", Франция), Крис Мифем ("Борнмут", Англия) , Итан Ампаду ("Специя", Италия) Крис Гантер ("Уимблдон", Англия), Коннор Робертс ("Бернли", Англия), Том Локьер ("Лутон", Англия). Полузащитники: Аарон Рэмзи ("Ницца", Франция), Джо Аллен ("Суонси", Англия), Харри Уилсон ("Фулхэм", Англия), Джозефф Моррелл ("Портсмут", Англия), Дилан Левитт ("Данди Юнайтед", Шотландия), Рубин Колуилл ("Кардифф Сити"), Джонатан Уильямс ("Суиндон", Англия), Мэттью Смит ("МК Донс", Англия), Сорба Томас ("Хаддерсфилд", Англия), Гарет Бэйл ("Лос-Анджелес", США), Дэниел Джеймс ("Фулхэм", Англия), Бреннан Джонсон ("Ноттингем Форест", Англия).

Аарон Рэмзи ("Ницца", Франция), Джо Аллен ("Суонси", Англия), Харри Уилсон ("Фулхэм", Англия), Джозефф Моррелл ("Портсмут", Англия), Дилан Левитт ("Данди Юнайтед", Шотландия), Рубин Колуилл ("Кардифф Сити"), Джонатан Уильямс ("Суиндон", Англия), Мэттью Смит ("МК Донс", Англия), Сорба Томас ("Хаддерсфилд", Англия), Гарет Бэйл ("Лос-Анджелес", США), Дэниел Джеймс ("Фулхэм", Англия), Бреннан Джонсон ("Ноттингем Форест", Англия). Нападающие: Киффер Мур ("Борнмут", Англия), Марк Харрис ("Кардифф Сити").

Группа С

Аргентина состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Лионель Салони

Вратари: Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Англия), Херонимо Рульи ("Вильярреал", Испания), Франко Армани ("Ривер Плейт").

Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Англия), Херонимо Рульи ("Вильярреал", Испания), Франко Армани ("Ривер Плейт"). Защитники: Науэль Молина ("Атлетико", Испания), Гонсало Монтьель ("Севилья", Испания), Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм", Англия), Херман Пеccелья ("Бетис", Испания), Николас Отаменди ("Бенфика", Португалия), Лисандро Мартинес ("Манчестер Юнайтед", Англия), Маркос Акунья ("Севилья", Испания), Николас Тальяфико ("Лион", Франция), Хуан Фойт ("Вильярреал", Испания).

Науэль Молина ("Атлетико", Испания), Гонсало Монтьель ("Севилья", Испания), Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм", Англия), Херман Пеccелья ("Бетис", Испания), Николас Отаменди ("Бенфика", Португалия), Лисандро Мартинес ("Манчестер Юнайтед", Англия), Маркос Акунья ("Севилья", Испания), Николас Тальяфико ("Лион", Франция), Хуан Фойт ("Вильярреал", Испания). Полузащитники: Родриго де Пауль ("Атлетико", Испания), Леандро Паредес ("Ювентус", Италия), Алексис Мак Аллистер ("Брайтон", Англия), Гидо Родригес ("Бетис", Испания), Папу Гомес ("Севилья", Испания), Энцо Фернандес ("Бенфика", Португалия), Эксекиэль Паласиос ("Байер", Германия).

Родриго де Пауль ("Атлетико", Испания), Леандро Паредес ("Ювентус", Италия), Алексис Мак Аллистер ("Брайтон", Англия), Гидо Родригес ("Бетис", Испания), Папу Гомес ("Севилья", Испания), Энцо Фернандес ("Бенфика", Португалия), Эксекиэль Паласиос ("Байер", Германия). Нападающие: Лионель Месси ("ПСЖ", Франция), Анхель Ди Мария ("Ювентус", Италия), Лаутаро Мартинес ("Интер", Италия), Хулиан Альварес ("Манчестер Сити", Англия), Николас Гонсалес ("Фиорентина", Италия), Хоакин Корреа ("Интер", Италия), Пауло Дибала ("Рома", Италия).

Мексика состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Херардо Мартино

Заявка еще не объявлена

Польша состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Чеслав Михневич

Вратари: Бартломей Дронговский ("Специя", Италия), Войцех Щенсный ("Ювентус", Италия), Лукаш Скорупский ("Болонья", Италия).

Бартломей Дронговский ("Специя", Италия), Войцех Щенсный ("Ювентус", Италия), Лукаш Скорупский ("Болонья", Италия). Защитники: Ян Беднарек ("Астон Вилла", Англия), Мэтти Кэш ("Астон Вилла", Англия), Бартош Берешиньский ("Сампдория", Италия), Камиль Глик ("Беневенто", Италия), Роберт Гумный ("Аугсбург", Германия), Артур Енджейчик ("Легия"), Якуб Кивер ("Специя", Италия), Матеуш Ветеска ("Клермон", Франция), Никола Залевский ("Рома", Италия).

Ян Беднарек ("Астон Вилла", Англия), Мэтти Кэш ("Астон Вилла", Англия), Бартош Берешиньский ("Сампдория", Италия), Камиль Глик ("Беневенто", Италия), Роберт Гумный ("Аугсбург", Германия), Артур Енджейчик ("Легия"), Якуб Кивер ("Специя", Италия), Матеуш Ветеска ("Клермон", Франция), Никола Залевский ("Рома", Италия). Полузащитники: Крыстян Белик ("Бирмингем", Англия), Пшемыслав Франковский ("Ланс", Франция), Камиль Гросицкий ("Погонь"), Якуб Каминьский ("Вольфсбург", Германия), Гжегож Крыховяк ("Аль-Шабаб", Саудовская Аравия), Михал Скурась ("Лех"), Дамян Шиманьский (АЕК, Греция), Себастьян Шиманьский ("Фейеноорд", Нидерланды), Петр Зелиньский ("Наполи", Италия), Шимон Журковский ("Фиорентина", Италия).

Крыстян Белик ("Бирмингем", Англия), Пшемыслав Франковский ("Ланс", Франция), Камиль Гросицкий ("Погонь"), Якуб Каминьский ("Вольфсбург", Германия), Гжегож Крыховяк ("Аль-Шабаб", Саудовская Аравия), Михал Скурась ("Лех"), Дамян Шиманьский (АЕК, Греция), Себастьян Шиманьский ("Фейеноорд", Нидерланды), Петр Зелиньский ("Наполи", Италия), Шимон Журковский ("Фиорентина", Италия). Нападающие: Роберт Левандовский ("Барселона", Испания), Аркадиуш Милик ("Ювентус", Италия), Кшиштоф Пентек ("Салернитана", Италия), Кароль Свидерский ("Шарлотт", США).

Саудовская Аравия состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Эрве Ренар

Вратари: Мохаммед Аль-Овайс ("Аль-Хилаль"), Мохаммед Аль-Ями ("Аль-Ахли Джидда"), Наваф Аль-Акиди ("Аль-Наср Эр-Рияд").

Мохаммед Аль-Овайс ("Аль-Хилаль"), Мохаммед Аль-Ями ("Аль-Ахли Джидда"), Наваф Аль-Акиди ("Аль-Наср Эр-Рияд"). Защитники: Яссер Аль-Шахрани ("Аль-Хилаль"), Мохаммед Аль-Брейк ("Аль-Хилаль"), Али Аль-Булайхи ("Аль-Хилаль"), Сауд Абдельхамид ("Аль-Хилаль"), Султан Аль-Ганам ("Аль-Наср Эр-Рияд"), Абдулела Аль-Амри ("Аль-Наср Эр-Рияд"), Абдулла Маду ("Аль-Наср Эр-Рияд"), Хассан Томбакти ("Аль-Шабаб Эр-Рияд").

Яссер Аль-Шахрани ("Аль-Хилаль"), Мохаммед Аль-Брейк ("Аль-Хилаль"), Али Аль-Булайхи ("Аль-Хилаль"), Сауд Абдельхамид ("Аль-Хилаль"), Султан Аль-Ганам ("Аль-Наср Эр-Рияд"), Абдулела Аль-Амри ("Аль-Наср Эр-Рияд"), Абдулла Маду ("Аль-Наср Эр-Рияд"), Хассан Томбакти ("Аль-Шабаб Эр-Рияд"). Полузащитники: Салман Аль-Фарадж ("Аль-Хилаль"), Салем Аль-Давсари ("Аль-Хилаль"), Абдулла Отаиф ("Аль-Хилаль"), Мохаммед Канно ("Аль-Хилаль"), Абдуллела Аль-Малки ("Аль-Хилаль"), Нассер Аль-Досари ("Аль-Хилаль"), Фахад Аль-Муваллад ("Аль-Шабаб Эр-Рияд"), Хаттан Бахебри ("Аль-Шабаб Эр-Рияд"), Сами Аль-Наджи ("Аль-Наср Эр-Рияд"), Али Аль-Хассан ("Аль-Наср Эр-Рияд"), Абдуррахман Аль-Обод ("Аль-Иттихад Джидда"), Рияд Шарахили ("Абха").

Салман Аль-Фарадж ("Аль-Хилаль"), Салем Аль-Давсари ("Аль-Хилаль"), Абдулла Отаиф ("Аль-Хилаль"), Мохаммед Канно ("Аль-Хилаль"), Абдуллела Аль-Малки ("Аль-Хилаль"), Нассер Аль-Досари ("Аль-Хилаль"), Фахад Аль-Муваллад ("Аль-Шабаб Эр-Рияд"), Хаттан Бахебри ("Аль-Шабаб Эр-Рияд"), Сами Аль-Наджи ("Аль-Наср Эр-Рияд"), Али Аль-Хассан ("Аль-Наср Эр-Рияд"), Абдуррахман Аль-Обод ("Аль-Иттихад Джидда"), Рияд Шарахили ("Абха"). Нападающие: Фирас Аль-Брейкан ("Аль-Фатех"), Салех Аль-Шехри ("Аль-Хилаль"), Хайтам Ассири ("Аль-Ахли Джидда").

Группа D

Австралия состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Грэм Арнольд

Вратари: Эндрю Редмейн ("Сидней"), Мэтью Райан ("Копенгаген", Дания), Дэнни Вукович ("Сентрал-Кост Меринерс").

Эндрю Редмейн ("Сидней"), Мэтью Райан ("Копенгаген", Дания), Дэнни Вукович ("Сентрал-Кост Меринерс"). Защитники: Натаниэль Аткинсон ("Хартс", Шотландия), Азиз Бехич ("Данди Юнайтед", Шотландия), Милош Дегенек ("Коламбус Крю", США), Томас Денг ("Альбирекс Ниигата", Япония), Фран Карачич ("Брешия" "Италия"), Джоэл Кинг ("Оденсе", Дания), Кай Роулз ("Хартс", Шотландия), Гарри Суттар ("Сток Сити", Англия), Бейли Райт ("Мидлсбро", Англия).

Натаниэль Аткинсон ("Хартс", Шотландия), Азиз Бехич ("Данди Юнайтед", Шотландия), Милош Дегенек ("Коламбус Крю", США), Томас Денг ("Альбирекс Ниигата", Япония), Фран Карачич ("Брешия" "Италия"), Джоэл Кинг ("Оденсе", Дания), Кай Роулз ("Хартс", Шотландия), Гарри Суттар ("Сток Сити", Англия), Бейли Райт ("Мидлсбро", Англия). Полузащитники: Киану Баккус ("Сент-Миррен", Шотландия), Мартин Бойл ("Хиберниан", Шотландия), Джейсон Каммингс ("Сентрал-Кост Меринерс"), Кэмерон Девлин ("Хартс", Шотландия), Айдин Хрустич ("Верона", Италия), Джексон Ирвайн ("Санкт-Паули", Германия), Мэтью Лекки ("Мельбурн Сити"), Авер Мабил ("Кадис", Испания), Райли Макгри ("Мидлсбро", Англия), Аарон Муй ( "Селтик", Шотландия).

Киану Баккус ("Сент-Миррен", Шотландия), Мартин Бойл ("Хиберниан", Шотландия), Джейсон Каммингс ("Сентрал-Кост Меринерс"), Кэмерон Девлин ("Хартс", Шотландия), Айдин Хрустич ("Верона", Италия), Джексон Ирвайн ("Санкт-Паули", Германия), Мэтью Лекки ("Мельбурн Сити"), Авер Мабил ("Кадис", Испания), Райли Макгри ("Мидлсбро", Англия), Аарон Муй ( "Селтик", Шотландия). Нападающие: Митчелл Дюк ("Фаджиано Окаяма", Япония), Крейг Гудвин ("Аделаида Юнайтед"), Джейми Макларен ("Мельбурн Сити"), Гаранг Куол ("Сентрал-Кост Меринерс").

Дания состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Каспер Хьюлманд

Еще пять игроков в заявке команды будут объявлены позже

Вратари: Каспер Шмейхель ("Ницца", Франция), Оливер Кристенсен ("Герта", Германия), Фредерик Рённов ("Унион", Германия).

Каспер Шмейхель ("Ницца", Франция), Оливер Кристенсен ("Герта", Германия), Фредерик Рённов ("Унион", Германия). Защитники: Симон Кьер ("Милан", Италия), Йоаким Андерсен ("Кристалл Пелас", Англия), Йоаким Меле ("Аталанта", Италия), Андреас Кристенсен ("Барселона", Испания), Расмус Кристенсен ("Лидс" Юнайтед", Англия), Йенс Страйгер Ларсен ("Трабзонспор", Турция), Виктор Нельссон ("Галатасарай", Турция), Даниэль Васс ("Брондбю), Александер Бах ("Бенфика", Португалия).

Симон Кьер ("Милан", Италия), Йоаким Андерсен ("Кристалл Пелас", Англия), Йоаким Меле ("Аталанта", Италия), Андреас Кристенсен ("Барселона", Испания), Расмус Кристенсен ("Лидс" Юнайтед", Англия), Йенс Страйгер Ларсен ("Трабзонспор", Турция), Виктор Нельссон ("Галатасарай", Турция), Даниэль Васс ("Брондбю), Александер Бах ("Бенфика", Португалия). Полузащитники: Томас Дилейни ("Севилья", Испания), Матиас Йенсен ("Брентфорд", Англия), Кристиан Эриксен ("Манчестер Юнайтед", Англия), Пьер-Эмиль Хейберг ("Тоттенхэм", Англия), Роберт Сков ("Хоффенхайм", Германия), Кристиан Нергор ("Брентфорд", Англия).

Томас Дилейни ("Севилья", Испания), Матиас Йенсен ("Брентфорд", Англия), Кристиан Эриксен ("Манчестер Юнайтед", Англия), Пьер-Эмиль Хейберг ("Тоттенхэм", Англия), Роберт Сков ("Хоффенхайм", Германия), Кристиан Нергор ("Брентфорд", Англия). Нападающие: Андреас Сков Ольсен ("Брюгге", Бельгия), Эспер Линдстрем ("Айнтрахт", Германия), Андреас Корнелиус ("Копенгаген"), Мартин Брейтвейт ("Эспаньол", Испания), Каспер Дольберг ("Севилья", Испания), Миккель Дамсгор ("Брентфорд", Англия); Йонас Винд ("Вольфсбург", Германия), Юссуф Поульсен ("РБ Лейпциг", Германия).

Тунис состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Джалель Кадри

Заявка еще не объявлена

Франция состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Дидье Дешам

Еще один игрок в заявке команды будет объявлен позже

Вратари: Альфонс Ареоля ("Вест Хэм", Англия), Уго Льорис ("Тоттенхэм", Англия) и Стив Манданда ("Ренн").

Альфонс Ареоля ("Вест Хэм", Англия), Уго Льорис ("Тоттенхэм", Англия) и Стив Манданда ("Ренн"). Защитники: Лукас Эрнандес ("Бавария", Германия), Тео Эрнандес ("Милан", Италия), Преснель Кимпембе ("ПСЖ"), Ибрагима Конате ("Ливерпуль", Англия), Жюль Кунде ("Барселона", Испания) Бенджамин Павар ("Бавария", Германия), Уильям Салиба ("Арсенал", Англия), Дайот Упамекано ("Бавария", Германия) и Рафаэль Варан ("Манчестер Юнайтед", Англия).

Лукас Эрнандес ("Бавария", Германия), Тео Эрнандес ("Милан", Италия), Преснель Кимпембе ("ПСЖ"), Ибрагима Конате ("Ливерпуль", Англия), Жюль Кунде ("Барселона", Испания) Бенджамин Павар ("Бавария", Германия), Уильям Салиба ("Арсенал", Англия), Дайот Упамекано ("Бавария", Германия) и Рафаэль Варан ("Манчестер Юнайтед", Англия). Полузащитники: Эдуардо Камавинга ("Реал", Испания), Юссуф Фофана ("Монако"), Маттео Гендузи ("Марсель"), Адриен Рабьо ("Ювентус", Италия), Орельен Чуамэни ("Реал", Испания) и Джордан Верету ("Марсель").

Эдуардо Камавинга ("Реал", Испания), Юссуф Фофана ("Монако"), Маттео Гендузи ("Марсель"), Адриен Рабьо ("Ювентус", Италия), Орельен Чуамэни ("Реал", Испания) и Джордан Верету ("Марсель"). Нападающие: Карим Бензема ("Реал", Испания), Кингсли Коман ("Бавария", Германия), Усман Дембеле ("Барселона", Испания), Оливье Жиру ("Милан", Италия), Антуан Гризманн ("Атлетико") , Испания), Килиан Мбаппе ("ПСЖ") и Кристофер Нкунку ("РБ Лейпциг", Германия).

Группа Е

Испания состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Луис Энрике

Вратари: Унаи Симон ("Атлетик"), Роберт Санчес ("Брайтон", Англия), Давид Райя ("Брентфорд", Англия).

Унаи Симон ("Атлетик"), Роберт Санчес ("Брайтон", Англия), Давид Райя ("Брентфорд", Англия). Защитники: Дани Карвахаль ("Реал"), Эрик Гарсия ("Барселона"), Жорди Альба ("Барселона"), Эмерик Лапорт ("Манчестер Сити", Англия), Сесар Аспиликуэта ("Челси", Англия), Пау Торрес ("Вильярреал"), Хосе Гайя ("Валенсия"), Уго Гильямон ("Валенсия").

Дани Карвахаль ("Реал"), Эрик Гарсия ("Барселона"), Жорди Альба ("Барселона"), Эмерик Лапорт ("Манчестер Сити", Англия), Сесар Аспиликуэта ("Челси", Англия), Пау Торрес ("Вильярреал"), Хосе Гайя ("Валенсия"), Уго Гильямон ("Валенсия"). Полузащитники: Родри ("Манчестер Сити", Англия), Серджи Бускетс ("Барселона"), Гави ("Барселона"), Педри ("Барселона"), Коке ("Атлетико"), Маркос Льоренте ("Атлетико"), Карлос Солер ("ПСЖ", Франция).

Родри ("Манчестер Сити", Англия), Серджи Бускетс ("Барселона"), Гави ("Барселона"), Педри ("Барселона"), Коке ("Атлетико"), Маркос Льоренте ("Атлетико"), Карлос Солер ("ПСЖ", Франция). Нападающие: Альваро Мората ("Атлетико"), Ферран Торрес ("Барселона"), Ансу Фати ("Барселона"), Пабло Сарабия ("ПСЖ", Франция), Нико Уильямс ("Атлетик"), Марко Асенсио ("Реал"), Йереми Пино ("Вильярреал"), Дани Ольмо ("РБ Лейпциг", Германия).

Коста-Рика состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Луис Фернандо Суарес

Вратари: Кейлор Навас ("ПСЖ", Франция), Эстебан Альварадо ("Эредиано"), Патрик Секейра ("Луго", Испания).

Кейлор Навас ("ПСЖ", Франция), Эстебан Альварадо ("Эредиано"), Патрик Секейра ("Луго", Испания). Защитники: Франсиско Кальво ("Коньяспор", Турция), Хуан Пабло Варгас ("Миллионариос", Колумбия), Кендалл Уотсон ("Саприсса"), Оскар Дуарте ("Аль-Вахда", Саудовская Аравия), Даниэль Чакон ("Колорадо Рапидс", США), Кейшер Фуллер ("Эредиано"), Карлос Мартинес ("Сан-Карлос"), Брайан Овьедо ("Реал Солт-Лейк", США), Рональд Матаррита ("Цинциннати", США).

Франсиско Кальво ("Коньяспор", Турция), Хуан Пабло Варгас ("Миллионариос", Колумбия), Кендалл Уотсон ("Саприсса"), Оскар Дуарте ("Аль-Вахда", Саудовская Аравия), Даниэль Чакон ("Колорадо Рапидс", США), Кейшер Фуллер ("Эредиано"), Карлос Мартинес ("Сан-Карлос"), Брайан Овьедо ("Реал Солт-Лейк", США), Рональд Матаррита ("Цинциннати", США). Полузащитники: Ельцин Техеда ("Эредиано"), Сельсо Борхес ("Алахуэлленсе"), Юстин Салас ("Саприсса"), Роан Уилсон ("Грессия"), Жерсон Торрес ("Эредиано"), Дуглас Лопес ("Эредиано"), Джевисон Беннетт ("Сандерленд", Англия), Альваро Самора ("Саприсса"), Энтони Эрнандес ("Пунтаренас"), Брэндон Агилера ("Ноттингем Форест", Англия), Брайан Руис ("Алахуэлленсе").

Ельцин Техеда ("Эредиано"), Сельсо Борхес ("Алахуэлленсе"), Юстин Салас ("Саприсса"), Роан Уилсон ("Грессия"), Жерсон Торрес ("Эредиано"), Дуглас Лопес ("Эредиано"), Джевисон Беннетт ("Сандерленд", Англия), Альваро Самора ("Саприсса"), Энтони Эрнандес ("Пунтаренас"), Брэндон Агилера ("Ноттингем Форест", Англия), Брайан Руис ("Алахуэлленсе"). Форварды: Джоэл Кэмпбелл ("Леон", Мексика), Энтони Контрерас ("Эредиано"), Хоан Венегас ("Алахуэлленсе").

Германия состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Ханс-Дитер Флик

Вратари: Мануэль Нойер ("Бавария"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Испания), Кевин Трапп ("Айнтрахт").

Мануэль Нойер ("Бавария"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Испания), Кевин Трапп ("Айнтрахт"). Защитники: Армель Белла-Кочап ("Саутгемптон", Англия), Маттиас Гинтер ("Фрайбург"), Кристиан Гюнтер ("Фрайбург"), Тило Керер ("Вест Хэм", Англия), Лукас Клостерманн ("РБ Лейпциг"), Давид Раум ("РБ Лейпциг"), Антонио Рюдигер ("Реал", Испания), Нико Шлоттербек ("Боруссия" Дортмунд), Никлас Зюле ("Боруссия" Дортмунд).

Армель Белла-Кочап ("Саутгемптон", Англия), Маттиас Гинтер ("Фрайбург"), Кристиан Гюнтер ("Фрайбург"), Тило Керер ("Вест Хэм", Англия), Лукас Клостерманн ("РБ Лейпциг"), Давид Раум ("РБ Лейпциг"), Антонио Рюдигер ("Реал", Испания), Нико Шлоттербек ("Боруссия" Дортмунд), Никлас Зюле ("Боруссия" Дортмунд). Полузащитники: Юлиан Брандт ("Боруссия" Дортмунд), Леон Горетцка ("Бавария"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Томас Мюллер ("Бавария"), Джамал Мусиала ("Бавария"), Лерой Сане ("Бавария"), Марио Гетце ("Айнтрахт"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити", Англия), Кай Хавертц ("Челси", Англия), Йонас Хофманн ("Боруссия" Менхенгладбах).

Юлиан Брандт ("Боруссия" Дортмунд), Леон Горетцка ("Бавария"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Томас Мюллер ("Бавария"), Джамал Мусиала ("Бавария"), Лерой Сане ("Бавария"), Марио Гетце ("Айнтрахт"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити", Англия), Кай Хавертц ("Челси", Англия), Йонас Хофманн ("Боруссия" Менхенгладбах). Нападающие: Никлас Фюллькруг ("Вердер"), Серж Гнабри ("Бавария"), Карим Адейеми ("Боруссия" Дортмунд), Юссуфа Мукоко ("Боруссия" Дортмунд).

Япония состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Мориасу Хадзимэ

Вратари: Суити Гонда ("Симидзу"), Дэниел Шмидт ("Сент-Трюйден", Бельгия), Эйдзи Кавасима ("Страсбур", Франция).

Суити Гонда ("Симидзу"), Дэниел Шмидт ("Сент-Трюйден", Бельгия), Эйдзи Кавасима ("Страсбур", Франция). Защитники: Мики Ямани ("Кавасаки Фронтале"), Хироки Сакаи ("Урава Редс"), Мая Йосида ("Шальке", Германия), Такехиро Томиясу ("Арсенал", Англия), Сого Танигути ("Кавасаки Фронтале"), Итакура ("Боруссия" Менхенгладбах, Германия), Юто Нагатомо ("Токио"), Юта Накаяма ("Хаддерсфилд", Англия), Хироки Ито ("Штутгарт", Германия).

Мики Ямани ("Кавасаки Фронтале"), Хироки Сакаи ("Урава Редс"), Мая Йосида ("Шальке", Германия), Такехиро Томиясу ("Арсенал", Англия), Сого Танигути ("Кавасаки Фронтале"), Итакура ("Боруссия" Менхенгладбах, Германия), Юто Нагатомо ("Токио"), Юта Накаяма ("Хаддерсфилд", Англия), Хироки Ито ("Штутгарт", Германия). Полузащитники: Ватару Эндо ("Штутгарт", Германия), Хидемаса Морита ("Спортинг", Португалия), Ао Танака ("Фортуна", Германия), Гаку Сибасаки ("Леганес", Испания), Каору Митома ("Брайтон", Англия), Даити Камада ("Айнтрахт", Германия), Такефуса Кубо ("Реал Сосьедад", Испания).

Ватару Эндо ("Штутгарт", Германия), Хидемаса Морита ("Спортинг", Португалия), Ао Танака ("Фортуна", Германия), Гаку Сибасаки ("Леганес", Испания), Каору Митома ("Брайтон", Англия), Даити Камада ("Айнтрахт", Германия), Такефуса Кубо ("Реал Сосьедад", Испания). Нападающие: Дайдзен Маэда ("Селтик", Шотландия), Такума Асано ("Бохум", Германия), Аясе Уэда ("Серкль Брюгге", Бельгия), Юки Сома ("Нагоя Грампус"), Дзюня Ито ("Реймс", Франция), Рицу Доан ("Фрайбург", Германия), Такуми Минамино ("Монако", Франция).

Группа F

Бельгия состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Роберто Мартинес

Вратари: Кун Кастельс ("Вольфсбург", Германия), Тибо Куртуа ("Реал", Испания), Симон Миньоле ("Брюгге").

Кун Кастельс ("Вольфсбург", Германия), Тибо Куртуа ("Реал", Испания), Симон Миньоле ("Брюгге"). Защитники: Тоби Алдервейрелд ("Антверпен"), Зено Дебаст ("Андерлехт"), Ян Вертонген ("Андерлехт"), Леандер Дендонкер ("Астон Вилла", Англия), Ваут Фас ("Лестер", Англия), Тимоти Кастань ("Лестер", Англия), Артюр Теате ("Ренн", Франция), Тома Менье ("Боруссия" Дортмунд, Германия).

Тоби Алдервейрелд ("Антверпен"), Зено Дебаст ("Андерлехт"), Ян Вертонген ("Андерлехт"), Леандер Дендонкер ("Астон Вилла", Англия), Ваут Фас ("Лестер", Англия), Тимоти Кастань ("Лестер", Англия), Артюр Теате ("Ренн", Франция), Тома Менье ("Боруссия" Дортмунд, Германия). Полузащитники: Янник Феррейра Карраско ("Атлетико", Испания), Аксель Витцель ("Атлетико", Испания), Торган Азар ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Англия), Амаду Онана ("Эвертон", Англия), Юри Тилеманс ("Лестер", Англия), Шарль де Кетеларе ("Милан", Италия), Жереми Доку ("Ренн", Франция), Эден Азар ("Реал", Испания), Леандро Троссард ("Брайтон", Англия), Ханс Ванакен ("Брюгге").

Янник Феррейра Карраско ("Атлетико", Испания), Аксель Витцель ("Атлетико", Испания), Торган Азар ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Англия), Амаду Онана ("Эвертон", Англия), Юри Тилеманс ("Лестер", Англия), Шарль де Кетеларе ("Милан", Италия), Жереми Доку ("Ренн", Франция), Эден Азар ("Реал", Испания), Леандро Троссард ("Брайтон", Англия), Ханс Ванакен ("Брюгге"). Нападающие: Миши Батшуайи ("Фенербахче", Турция), Ромелу Лукаку ("Интер", Италия), Дрис Мертенс ("Галатасарай", Турция), Лои Опенда ("Ланс", Франция).

Канада состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Джон Гердман

Вратари: Джеймс Пантемис ("Монреаль Импакт"), Милан Борян ("Црвена Звезда", Сербия), Дэйн Сент-Клэр ("Миннесота Юнайтед", США).

Джеймс Пантемис ("Монреаль Импакт"), Милан Борян ("Црвена Звезда", Сербия), Дэйн Сент-Клэр ("Миннесота Юнайтед", США). Защитники: Сэм Адекугбе ("Хатайспор", Турция), Джоэл Уотермэн ("Монреаль Импакт"), Алистер Джонстон ("Монреаль Импакт"), Ричи Ларейя ("Торонто"), Камал Миллер ("Монреаль Импакт"), Стивен Витория ("Шавеш", Португалия), Дерек Корнелиус ("Панэтоликос", Греция).

Сэм Адекугбе ("Хатайспор", Турция), Джоэл Уотермэн ("Монреаль Импакт"), Алистер Джонстон ("Монреаль Импакт"), Ричи Ларейя ("Торонто"), Камал Миллер ("Монреаль Импакт"), Стивен Витория ("Шавеш", Португалия), Дерек Корнелиус ("Панэтоликос", Греция). Полузащитники: Лиэм Фрэйзер ("Дейнзе", Бельгия), Исмаэль Коне ("Монреаль Импакт"), Марк-Энтони Кей ("Торонто", Италия), Дэвид Уозерспун ("Сент-Джонстон", Шотландия), Джонатан Осорио ("Торонто"), Атиба Хатчинсон ("Бешикташ", Турция), Стивен Эуштакиу ("Порту", Португалия), Самюэль Пьет ("Монреаль Импакт").

Лиэм Фрэйзер ("Дейнзе", Бельгия), Исмаэль Коне ("Монреаль Импакт"), Марк-Энтони Кей ("Торонто", Италия), Дэвид Уозерспун ("Сент-Джонстон", Шотландия), Джонатан Осорио ("Торонто"), Атиба Хатчинсон ("Бешикташ", Турция), Стивен Эуштакиу ("Порту", Португалия), Самюэль Пьет ("Монреаль Импакт"). Нападающие: Лиэм Миллар ("Базель", Швейцария), Лукас Каваллини ("Ванкувер Уайткэпс"), Ике Угбо ("Труа", Франция), Тейджон Бьюкенен ("Брюгге", Бельгия), Джонатан Дэвид ("Лилль", Франция), Кайл Ларин ("Брюгге", Бельгия), Альфонсо Дэвис ("Бавария", Германия), Дэвид Хойлетт ("Рединг", Англия).

Марокко состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Валид Реграги

Вратари: Ахмед Таньяути ("Видад"), Яссин Буну ("Севилья", Испания), Мунир Эль-Кажуи ("Аль-Вахда", ОАЭ).

Ахмед Таньяути ("Видад"), Яссин Буну ("Севилья", Испания), Мунир Эль-Кажуи ("Аль-Вахда", ОАЭ). Защитники: Ашраф Хакими ("ПСЖ", Франция), Нуссаир Мазрауи ("Бавария", Германия), Найеф Агерд ("Вест Хэм", Англия), Ромен Саисс ("Бешикташ", Турция), Ашраф Дари ("Брест", Франция), Джавад Эль-Ямик ("Вальядолид", Испания), Яхья Аттийят-алла ("Видад"), Бадр Банун ("Катар", Катар).

Ашраф Хакими ("ПСЖ", Франция), Нуссаир Мазрауи ("Бавария", Германия), Найеф Агерд ("Вест Хэм", Англия), Ромен Саисс ("Бешикташ", Турция), Ашраф Дари ("Брест", Франция), Джавад Эль-Ямик ("Вальядолид", Испания), Яхья Аттийят-алла ("Видад"), Бадр Банун ("Катар", Катар). Полузащитники: Софьян Амрабат ("Фиорентина", Италия), Абдельхамид Сабири ("Сампдория", Италия), Селим Амалла ("Стандард", Бельгия), Аззедин Унаи ("Анже", Франция), Софьян Буфаль ("Анже", Франция), Биляль Эль-Ханнус ("Генк", Бельгия), Яхья Жабран ("Видад"), Хаким Зиеш ("Челси", Англия), Амин Харит ("Марсель", Франция).

Софьян Амрабат ("Фиорентина", Италия), Абдельхамид Сабири ("Сампдория", Италия), Селим Амалла ("Стандард", Бельгия), Аззедин Унаи ("Анже", Франция), Софьян Буфаль ("Анже", Франция), Биляль Эль-Ханнус ("Генк", Бельгия), Яхья Жабран ("Видад"), Хаким Зиеш ("Челси", Англия), Амин Харит ("Марсель", Франция). Нападающие: Абде Эззальзули ("Осасуна", Испания), Закария Абухляль ("Тулуза", Франция), Ильяс Шаир ("Куинз Парк Рейнджерс", Англия), Юссеф Эн-Несири ("Севилья", Испания), Валид Шеддира ("Бари", Италия), Абдерразак Амдалла ("Аль-Иттихад", Саудовская Аравия).

Хорватия состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Златко Далич

Вратари: Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб), Ивица Ивушич ("Осиек"), Иво Грбич ("Атлетико" Мадрид, Испания).

Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб), Ивица Ивушич ("Осиек"), Иво Грбич ("Атлетико" Мадрид, Испания). Защитники: Йошко Гвардиол ("РБ Лейпциг", Германия), Деян Ловрен ("Зенит", россия), Борна Соса ("Штутгарт", Германия), Йосип Юранович ("Селтик", Шотландия), Иосиф Шутало ("Динамо" Загреб), Домагой Вида ("АЕК" Афины, Греция), Мартин Эрлик ("Сассуоло", Италия), Йосип Станишич ("Бавария", Германия), Борна Барышич ("Рейнджерс", Шотландия).

Йошко Гвардиол ("РБ Лейпциг", Германия), Деян Ловрен ("Зенит", россия), Борна Соса ("Штутгарт", Германия), Йосип Юранович ("Селтик", Шотландия), Иосиф Шутало ("Динамо" Загреб), Домагой Вида ("АЕК" Афины, Греция), Мартин Эрлик ("Сассуоло", Италия), Йосип Станишич ("Бавария", Германия), Борна Барышич ("Рейнджерс", Шотландия). Полузащитники: Лука Модрич ("Реал", Испания), Марсело Брозович ("Интер", Италия), Матео Ковачич ("Челси", Англия), Марио Пашалич ("Аталанта", Италия), Ловро Маджер ("Ренн", Франция ), Никола Влашич ("Торино", Италия), Лука Сучич ("Зальцбург", Австрия), Кристиан Якич ("Айнтрахт" Франкфурт, Германия).

Лука Модрич ("Реал", Испания), Марсело Брозович ("Интер", Италия), Матео Ковачич ("Челси", Англия), Марио Пашалич ("Аталанта", Италия), Ловро Маджер ("Ренн", Франция ), Никола Влашич ("Торино", Италия), Лука Сучич ("Зальцбург", Австрия), Кристиан Якич ("Айнтрахт" Франкфурт, Германия). Нападающие: Иван Перишич ("Тоттенхэм", Англия), Бруно Петкович ("Динамо" Загреб), Андрей Крамарич ("Хофенхайм", Германия), Анте Будимир ("Осасуна", Испания), Марко Ливая ("Хайдук"), Мислав Оршич ("Динамо" Загреб).

Группа G

Бразилия состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Тите

Вратари: Алиссон ("Ливерпуль", Англия), Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), Уэвертон ("Палмейрас").

Алиссон ("Ливерпуль", Англия), Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), Уэвертон ("Палмейрас"). Защитники: Алекс Сандро ("Ювентус", Италия), Бремер ("Ювентус", Италия), Данило ("Ювентус", Италия), Алекс Теллес ("Севилья", Испания), Дани Алвес ("Пумас", Мексика), Эдер Милитао ("Реал", Испания), Маркиньос ("ПСЖ", Франция), Тиаго Силва ("Челси", Англия).

Алекс Сандро ("Ювентус", Италия), Бремер ("Ювентус", Италия), Данило ("Ювентус", Италия), Алекс Теллес ("Севилья", Испания), Дани Алвес ("Пумас", Мексика), Эдер Милитао ("Реал", Испания), Маркиньос ("ПСЖ", Франция), Тиаго Силва ("Челси", Англия). Полузащитники: Каземиро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Фред ("Манчестер Юнайтед", Англия), Эвертон Рибейро ("Фламенго"), Фабиньо ("Ливерпуль", Англия), Лукас Пакета ("Вест Хэм", Англия), Бруно Гимараес ("Ньюкасл", Англия).

Каземиро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Фред ("Манчестер Юнайтед", Англия), Эвертон Рибейро ("Фламенго"), Фабиньо ("Ливерпуль", Англия), Лукас Пакета ("Вест Хэм", Англия), Бруно Гимараес ("Ньюкасл", Англия). Нападающие: Антони ("Манчестер Юнайтед", Англия), Габриэл Мартинелли ("Арсенал", Англия), Габриэл Жезус ("Арсенал", Англия), Неймар ("ПСЖ", Англия), Педро Абреу ("Фламенго"), Рафинья Диас ("Барселона"), Ришарлисон ("Тоттенхэм", Англия), Родриго ("Реал", Испания), Винисиус Жуниор ("Реал", Испания).

Камерун состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Ригобер Сонг

Вратари: Симон Нгапандуанбю ("Марсель", Франция), Дэвис Эпасси ("Абха", Саудовская Аравия), Андре Онана ("Интер", Италия).

Симон Нгапандуанбю ("Марсель", Франция), Дэвис Эпасси ("Абха", Саудовская Аравия), Андре Онана ("Интер", Италия). Защитники: Николя Нкулу ("Арис", Греция), Нуху Толо ("Сиэтл", США), Оливье Мбайзо ("Филадельфия", США), Коллинс Фай ("Аль-Тай", Саудовская Аравия), Жан-Шарль Кастеллето ("Нант", Франция), Энцо Эбосс ("Удинезе", Италия), Кристофер Ву ("Ренн", Франция).

Николя Нкулу ("Арис", Греция), Нуху Толо ("Сиэтл", США), Оливье Мбайзо ("Филадельфия", США), Коллинс Фай ("Аль-Тай", Саудовская Аравия), Жан-Шарль Кастеллето ("Нант", Франция), Энцо Эбосс ("Удинезе", Италия), Кристофер Ву ("Ренн", Франция). Полузащитники: Оливье Нтчам ("Свонси", Уэльс), Пьер Кунде ("Олимпиакос", Греция), Мартин Онгла ("Верона", Италия), Самуэль Гуэ ("Мехелен", Бельгия), Гаэль Ондуа ("Ганновер", Германия), Андре-Франк Замбо-Ангисса ("Наполи", Италия).

Оливье Нтчам ("Свонси", Уэльс), Пьер Кунде ("Олимпиакос", Греция), Мартин Онгла ("Верона", Италия), Самуэль Гуэ ("Мехелен", Бельгия), Гаэль Ондуа ("Ганновер", Германия), Андре-Франк Замбо-Ангисса ("Наполи", Италия). Нападающие: Муми Нгамале ("Динамо" Москва, Россия), Жером Нгом Мбекели ("Апеес"), Жан-Пьер Нсаме ("Янг Бойз", Швейцария), Жорж-Кевин Нкуду ("Бешикташ", Турция), Венсан Абубакар ("Аль-Насср", Саудовская Аравия), Карл Токо Экамби ("Лион", Франция), Бриан Мбемо ("Брентфорд", Англия), Эрик Шупо-Моттинг ("Бавария", Германия), Кристиан Басогог ("Шэньхуа", Китай), Мару Суаибу ("Котон").

Сербия состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Драган Стойкович

Вратари: Марко Дмитрович ("Севилья", Испания), Предраг Райкович ("Мальорка", Испания), Ваня Милинкович-Савич ("Торино", Италия).

Марко Дмитрович ("Севилья", Испания), Предраг Райкович ("Мальорка", Испания), Ваня Милинкович-Савич ("Торино", Италия). Защитники: Стефан Митрович ("Хетафе", Испания), Никола Миленкович ("Фиорентина", Италия), Страхиня Павлович ("Ред Булл Зальцбург", Австрия), Милош Велькович ("Вердер", Германия), Филип Младенович ("Легия", Польша), Страхиня Эракович ("Црвена Звезда"), Срджан Бабич ("Альмерия", Испания).

Стефан Митрович ("Хетафе", Испания), Никола Миленкович ("Фиорентина", Италия), Страхиня Павлович ("Ред Булл Зальцбург", Австрия), Милош Велькович ("Вердер", Германия), Филип Младенович ("Легия", Польша), Страхиня Эракович ("Црвена Звезда"), Срджан Бабич ("Альмерия", Испания). Полузащитники: Неманья Гудель ("Севилья", Испания), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио", Италия), Саша Лукич ("Торино", Италия), Марко Груйич ("Порту", Португалия), Филип Костич ("Ювентус", Италия), Урош Рачич ("Брага", Португалия), Иван Илич ("Верона", Италия), Дарко Лазович ("Верона", Италия), Неманья Максимович ("Хетафе", Испания), Андрия Живкович ("ПАОК", Греция).

Неманья Гудель ("Севилья", Испания), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио", Италия), Саша Лукич ("Торино", Италия), Марко Груйич ("Порту", Португалия), Филип Костич ("Ювентус", Италия), Урош Рачич ("Брага", Португалия), Иван Илич ("Верона", Италия), Дарко Лазович ("Верона", Италия), Неманья Максимович ("Хетафе", Испания), Андрия Живкович ("ПАОК", Греция). Нападающие: Душан Тадич ("Аякс", Нидерланды), Александар Митрович ("Фулхэм", Англия), Душан Влахович ("Ювентус", Италия), Филип Джуричич ("Сампдория", Италия), Лука Йович ("Фиорентина", Италия), Неманя Радонич ("Торино", Италия).

Швейцария состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Мурат Якин

Вратари: Ян Зоммер ("Боруссия" Менхенгладбах, Германия), Грегор Кобель ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Филипп Кен ("РБ Зальцбург", Австрия), Йонас Омлин ("Монпелье", Франция).

Ян Зоммер ("Боруссия" Менхенгладбах, Германия), Грегор Кобель ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Филипп Кен ("РБ Зальцбург", Австрия), Йонас Омлин ("Монпелье", Франция). Защитники: Мануэль Аканджи ("Манчестер Сити", Англия), Эрай Джемерт ("Валенсия", Испания), Нико Эльведе ("Боруссия" Менхенгладбах, Германия), Рикардо Родригес ("Торино", Италия), Фабиан Шер ("Ньюкасл" , Англия), Сильван Видмер ("Майнц", Германия), Эдимилсон Фернандеш ("Майнц", Германия).

Мануэль Аканджи ("Манчестер Сити", Англия), Эрай Джемерт ("Валенсия", Испания), Нико Эльведе ("Боруссия" Менхенгладбах, Германия), Рикардо Родригес ("Торино", Италия), Фабиан Шер ("Ньюкасл" , Англия), Сильван Видмер ("Майнц", Германия), Эдимилсон Фернандеш ("Майнц", Германия). Полузащитники: Гранит Джака ("Арсенал", Англия), Денис Закария ("Челси", Англия), Мишель Эбишер ("Болонья", Италия), Фабиан Фрай ("Базель"), Ремо Фройлер ("Ноттингем", Англия), Ардон Яшари ("Люцерн"), Фабиан Ридер ("Янг Бойз").

Гранит Джака ("Арсенал", Англия), Денис Закария ("Челси", Англия), Мишель Эбишер ("Болонья", Италия), Фабиан Фрай ("Базель"), Ремо Фройлер ("Ноттингем", Англия), Ардон Яшари ("Люцерн"), Фабиан Ридер ("Янг Бойз"). Нападающие: Брил Эмболо ("Монако", Франция), Джердан Шакири ("Чикаго", США), Ноа Окафор ("РБ Зальцбург", Австрия), Харис Сеферович ("Галатасарай", Турция), Ренато Штеффен ("Лугано") , Рубен Варгас ("Аугсбург", Германия), Кристиан Фасснахт ("Янг Бойз"), Джибрил Соу ("Айнтрахт" Франкфурт, Германия).

Группа Н

Гана состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Отто Аддо

Заявка еще не объявлена

Южная Корея состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Паулу Бенту

Вратари: Ким Сын Гю (“Аль-Шабаб”, Саудовская Аравия), Сон Бом Гын (“Чонбук Хендэ Моторс”), Чо Хён У (“Ульсан Хендэ”).

Ким Сын Гю (“Аль-Шабаб”, Саудовская Аравия), Сон Бом Гын (“Чонбук Хендэ Моторс”), Чо Хён У (“Ульсан Хендэ”). Защитники: Ким Мин Чжэ (“Наполи”, Италия), Ким Ён Гвон (“Ульсан Хендэ”), Квон Кюн Вон (“Гамба Осака”, Япония), Чо Ю Мин (“Тэджон Ситизен”), Ким Мун Хван (“Чонбук Хендэ Моторс”), Юн Джон Гю (“Сеул”), Ким Тхэ Хван (“Ульсан Хендэ”), Ким Чжин Су (“Чонбук Хендэ Моторс”), Хон Чхоль (“Тэгу”).

Ким Мин Чжэ (“Наполи”, Италия), Ким Ён Гвон (“Ульсан Хендэ”), Квон Кюн Вон (“Гамба Осака”, Япония), Чо Ю Мин (“Тэджон Ситизен”), Ким Мун Хван (“Чонбук Хендэ Моторс”), Юн Джон Гю (“Сеул”), Ким Тхэ Хван (“Ульсан Хендэ”), Ким Чжин Су (“Чонбук Хендэ Моторс”), Хон Чхоль (“Тэгу”). Полузащитники: Чон У Ён (“Аль-Садд”, Катар), Сон Чжун Хо (“Шаньдун Тайшань”, Китай), Пайк Сын Хо (“Чонбук Хендэ Моторс”), Хван Ин Бом (“Олимпиакос”, Греция), Ли Джэ Сон (“Майнц”, Германия), Квон Чхан Хун (“Кимчхон Сангму”), Чун Ву Юн (“Фрайбург”, Германия), Ли Кан Ин (“Мальорка”, Испания), Сон Хын Мин (“Тоттенхэм”, Англия), Хван Хи Чхан (“Вулверхэмптон”, Англия), На Санг Хо (“Сеул”), Сон Мин Кю (“Чонбук Хендэ Моторс”).

Чон У Ён (“Аль-Садд”, Катар), Сон Чжун Хо (“Шаньдун Тайшань”, Китай), Пайк Сын Хо (“Чонбук Хендэ Моторс”), Хван Ин Бом (“Олимпиакос”, Греция), Ли Джэ Сон (“Майнц”, Германия), Квон Чхан Хун (“Кимчхон Сангму”), Чун Ву Юн (“Фрайбург”, Германия), Ли Кан Ин (“Мальорка”, Испания), Сон Хын Мин (“Тоттенхэм”, Англия), Хван Хи Чхан (“Вулверхэмптон”, Англия), На Санг Хо (“Сеул”), Сон Мин Кю (“Чонбук Хендэ Моторс”). Нападающие: Хван Ый Джо (“Олимпиакос”, Греция), Чо Гю Сун (“Чонбук Хендэ Моторс”).

Португалия состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Фернанду Сантуш

Вратари: Диогу Кошта ("Порту"), Жозе Са ("Вулверхэмптон", Англия), Руй Патрисиу ("Рома", Италия).

Диогу Кошта ("Порту"), Жозе Са ("Вулверхэмптон", Англия), Руй Патрисиу ("Рома", Италия). Защитники: Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед", Англия), Жоау Канселу ("Манчестер Сити", Англия), Рубен Диаш ("Манчестер Сити", Англия), Антониу Силва ("Бенфика"), Пепе ("Порту"), Данилу Перейра ("ПСЖ", Франция), Нуну Мендеш ("ПСЖ", Франция), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд, Германия).

Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед", Англия), Жоау Канселу ("Манчестер Сити", Англия), Рубен Диаш ("Манчестер Сити", Англия), Антониу Силва ("Бенфика"), Пепе ("Порту"), Данилу Перейра ("ПСЖ", Франция), Нуну Мендеш ("ПСЖ", Франция), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд, Германия). Полузащитники: Жоау Мариу ("Бенфика"), Вильям Карвалью ("Бетис", Испания), Жоау Пальинья ("Фулхэм", Англия), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон", Англия), Матеуш Нунеш ("Вулверхэмптон", Англия), Витинья ("ПСЖ", Франция), Отавио ("Порту"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", Англия), Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Англия).

Жоау Мариу ("Бенфика"), Вильям Карвалью ("Бетис", Испания), Жоау Пальинья ("Фулхэм", Англия), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон", Англия), Матеуш Нунеш ("Вулверхэмптон", Англия), Витинья ("ПСЖ", Франция), Отавио ("Порту"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", Англия), Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Англия). Нападающие: Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Англия), Жоау Феликс ("Атлетико", Испания), Рафаэл Леау ("Милан", Италия), Андре Силва ("РБ Лейпциг", Германия), Гонсалу Рамуш ("Бенфика"), Рикарду Орта ("Брага").

Уругвай состав на ЧМ-2022

Главный тренер – Диего Алонсо