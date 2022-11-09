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L'Équipe: Мане пропустит ЧМ-2022
У сенегальца повреждение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ужасные новости для сборной Сенегала. Лидер национальной команды Садио Мане не сможет сыграть на чемпионате мира в Катаре из-за травмы.
30-летний форвард "Баварии" травмировался в поединке Бундеслиги против бременского "Вердера" (6:1). Повреждение сенегальца оказалось достаточно серьезным.
Как сообщает L'Équipe, у Мане проблемы с сухожилием. Ожидается, что он пропустит несколько недель. Это исключает участие форварда в матчах чемпионата мира в Катаре, который начнется 20 ноября.
В текущем сезоне Садио отыграл 23 матча за "Баварию" во всех турнирах, забил 11 голов и выполнил 4 результативные передачи.
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