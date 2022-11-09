Ужасные новости для сборной Сенегала. Лидер национальной команды Садио Мане не сможет сыграть на чемпионате мира в Катаре из-за травмы.

30-летний форвард "Баварии" травмировался в поединке Бундеслиги против бременского "Вердера" (6:1). Повреждение сенегальца оказалось достаточно серьезным.

Как сообщает L'Équipe, у Мане проблемы с сухожилием. Ожидается, что он пропустит несколько недель. Это исключает участие форварда в матчах чемпионата мира в Катаре, который начнется 20 ноября.

В текущем сезоне Садио отыграл 23 матча за "Баварию" во всех турнирах, забил 11 голов и выполнил 4 результативные передачи.