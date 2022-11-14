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Стало известно, кто заменит травмированного Кимпембе в сборной Франции
Дидье Дешам нашел, кем заменить игрока "ПСЖ"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Монако" Аксель Дисаси включен в окончательную заявку сборной Франции на чемпионат мира-2022 в Катаре.
24-летний футболист заменит в составе защитника "ПСЖ" Преснеля Кимпембе, который не успел должным образом восстановиться от травмы к началу турнира.
В этом сезоне Дисаси сыграл в 23 матчах за "Монако" во всех турнирах, в которых забил три гола и выполнил четыре голевые передачи. Защитник пока не провел ни одной игры в составе сборной Франции.
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