Стало известно, кто заменит травмированного Кимпембе в сборной Франции

Защитник "Монако" Аксель Дисаси включен в окончательную заявку сборной Франции на чемпионат мира-2022 в Катаре.

24-летний футболист заменит в составе защитника "ПСЖ" Преснеля Кимпембе, который не успел должным образом восстановиться от травмы к началу турнира.

В этом сезоне Дисаси сыграл в 23 матчах за "Монако" во всех турнирах, в которых забил три гола и выполнил четыре голевые передачи. Защитник пока не провел ни одной игры в составе сборной Франции.