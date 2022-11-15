Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стала известна заявка Эквадора на чемпионат мира-2022
В список вошли 26 футболистов
Фото: EPA/ Автор - Jose Jacome
Национальная сборная Эквадора представила состав команды на чемпионат мира-2022 в Катаре.
Вратари: Александер Домингес ("ЛДУ Кито"), Эрнан Галиндес ("Универсидад Католика"), Мойсес Рамирес ("Индепендьенте дель Валье").
Защитники: Анхело Пресиадо ("Генк"), Вильям Пачо ("Антверпен"), Роберт Арболеда ("Сан-Паулу"), Джексон Поросо ("Труа"), Феликс Торрес ("Сантос Лагуна"), Пьеро Инкапье ("Байер"), Хавьер Арреага ("Сиэтл Саундерс"), Первис Эступиньян ("Брайтон энд Хоув Альбион"), Диего Паласиос ("Лос-Анджелес").
Полузащитники: Карлос Груэсо ("Аугсбург"), Мойсес Кайседо ("Брайтон энд Хоув Альбион"), Хосе Сифуэнтес ("Лос-Анджелес"), Джегсон Мендес ("Лос-Анджелес"), Алан Франко ("Атланта Юнайтед"), Гонсало Плата ("Спортинг"), Анхель Мена ("Леон"), Джереми Сармиенто ("Брайтон энд Хоув Альбион"), Айртон Пресьядо ("Сантос Лагуна"), Ромарио Ибарра ("Пачука").
Нападающие: Эннер Валенсия ("Фенербахче"), Микаэль Эстрада ("Крус Асуль"), Джоркаефф Реаско ("Ньюэллс Олд Бойз"), Кевин Родригес ("Имбабура").
На групповом этапе Мундиаля Эквадор встретится с Катаром, Сенегалом и Нидерландами.
???? Aquí están los 26 jugadores elegidos por el DT #GustavoAlfaro para jugar la @fifaworldcup_es, estamos listos para hacer historia @PilsenerEcuador— La Tri ???????? (@LaTri) November 14, 2022
❤️ ¡Un solo latido que representa a 18 millones de ecuatorianos! #HaremosHistoria pic.twitter.com/xy1grHHBAc
Популярное сейчас
- Мудрик – на вопрос, сильно ли расстроится, если зимой не будет трансфера: Да
- Манчестер Юнайтед может разорвать контракт с Роналду
- Залужный: Украинские военные не примут никаких переговоров
- Чемпионат мира 2022: составы всех сборных на турнир
- Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО