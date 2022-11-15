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Стала известна заявка Эквадора на чемпионат мира-2022

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В список вошли 26 футболистов

Стала известна заявка Эквадора на чемпионат мира-2022

Фото: EPA/ Автор - Jose Jacome

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Национальная сборная Эквадора представила состав команды на чемпионат мира-2022 в Катаре.

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Вратари: Александер Домингес ("ЛДУ Кито"), Эрнан Галиндес ("Универсидад Католика"), Мойсес Рамирес ("Индепендьенте дель Валье").

Защитники: Анхело Пресиадо ("Генк"), Вильям Пачо ("Антверпен"), Роберт Арболеда ("Сан-Паулу"), Джексон Поросо ("Труа"), Феликс Торрес ("Сантос Лагуна"), Пьеро Инкапье ("Байер"), Хавьер Арреага ("Сиэтл Саундерс"), Первис Эступиньян ("Брайтон энд Хоув Альбион"), Диего Паласиос ("Лос-Анджелес").

Полузащитники: Карлос Груэсо ("Аугсбург"), Мойсес Кайседо ("Брайтон энд Хоув Альбион"), Хосе Сифуэнтес ("Лос-Анджелес"), Джегсон Мендес ("Лос-Анджелес"), Алан Франко ("Атланта Юнайтед"), Гонсало Плата ("Спортинг"), Анхель Мена ("Леон"), Джереми Сармиенто ("Брайтон энд Хоув Альбион"), Айртон Пресьядо ("Сантос Лагуна"), Ромарио Ибарра ("Пачука").

Нападающие: Эннер Валенсия ("Фенербахче"), Микаэль Эстрада ("Крус Асуль"), Джоркаефф Реаско ("Ньюэллс Олд Бойз"), Кевин Родригес ("Имбабура").

На групповом этапе Мундиаля Эквадор встретится с Катаром, Сенегалом и Нидерландами.

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В статье: Эквадор Чемпионат Мира-2022
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