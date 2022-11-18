Матч-открытие чемпионата мира доверили лучшему арбитру 2020 года

ФИФА объявила, что главным судьей матча-открытия чемпионата мира-2022 между Катаром и Эквадором будет итальянец Даниэле Орсато.

Встреча состоится в воскресенье, 20 ноября, на стадионе "Аль-Байт" в Дохе.

46-летний Орсато - один из самых авторитетных рефери УЕФА. В 2020 году он обслуживал финал Лиги чемпионов между "Баварией" и "ПСЖ" (1:0). Тогда же IFFHS признала его лучшим арбитром года в мире.

Ранее источники сообщали, что катарские шейхи подкупили восьмерых эквадорцев, чтобы не опозориться на старте ЧМ, так что работы у Орсато должно быть много.