 Матч-открытие чемпионата мира доверили лучшему арбитру 2020 года ᐉ UA-Футбол
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Матч-открытие чемпионата мира доверили лучшему арбитру 2020 года

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Даниэле Орсато уже готовится

Матч-открытие чемпионата мира доверили лучшему арбитру 2020 года

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Elianton/Mondadori Portfolio

Новина українською

ФИФА объявила, что главным судьей матча-открытия чемпионата мира-2022 между Катаром и Эквадором будет итальянец Даниэле Орсато.

Встреча состоится в воскресенье, 20 ноября, на стадионе "Аль-Байт" в Дохе.

46-летний Орсато - один из самых авторитетных рефери УЕФА. В 2020 году он обслуживал финал Лиги чемпионов между "Баварией" и "ПСЖ" (1:0). Тогда же IFFHS признала его лучшим арбитром года в мире.

Ранее источники сообщали, что катарские шейхи подкупили восьмерых эквадорцев, чтобы не опозориться на старте ЧМ, так что работы у Орсато должно быть много.

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В статье: Катар Эквадор Даниэле Орсато
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Источник:
L'Equipe

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Комментарии (2)
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жажа_the_best (Харьков)
18.11.2022 в 23:20
Катюху нужно со своим самоВАРом отправлять судить матч-открытие. 46-летний Орсато со своей отдышкой может рухнуть на газон уже на 13 минуте матча..
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TIRAN (Донецк (Украина!))
18.11.2022 в 23:08
сделай, чтобы эквадор разгромно победил!
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