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Матч-открытие чемпионата мира доверили лучшему арбитру 2020 года
Даниэле Орсато уже готовится
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Elianton/Mondadori Portfolio
ФИФА объявила, что главным судьей матча-открытия чемпионата мира-2022 между Катаром и Эквадором будет итальянец Даниэле Орсато.
Встреча состоится в воскресенье, 20 ноября, на стадионе "Аль-Байт" в Дохе.
46-летний Орсато - один из самых авторитетных рефери УЕФА. В 2020 году он обслуживал финал Лиги чемпионов между "Баварией" и "ПСЖ" (1:0). Тогда же IFFHS признала его лучшим арбитром года в мире.
Ранее источники сообщали, что катарские шейхи подкупили восьмерых эквадорцев, чтобы не опозориться на старте ЧМ, так что работы у Орсато должно быть много.
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